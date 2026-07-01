Pogoda może mocno utrudnić najbliższe godziny. Alert RCB ostrzega przed burzami i silnym wiatrem

Intensywne opady deszczu i burze. Alerty RCB w Polsce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że dziś i jutro, 1 i 2 lipca, prawdopodobne są intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. W ostrzeżeniu zwrócono też uwagę na możliwe przerwy w dostawie prądu.

RCB apeluje, by unikać otwartych przestrzeni. To podstawowa zasada bezpieczeństwa w czasie burz, zwłaszcza gdy pogodzie towarzyszy silny wiatr i wyładowania atmosferyczne.

Do kogo trafił alert

Alert o zagrożeniu został wysłany do odbiorców na terenie 11 województw. Chodzi o województwa: lubuskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, łódzkie, opolskie, podlaskie, mazowieckie i małopolskie.

W województwie warmińsko-mazurskim ostrzeżenie objęło wybrane powiaty: ełcki, gołdapski, olecki, piski, działdowski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, szczycieński i węgorzewski.

Jak przygotować się na silny wiatr i burze?

RCB przypomina, że przed nadejściem burzy warto usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr. Samochody zaparkowane pod drzewami należy przeparkować w bezpieczniejsze miejsce, a w domu zamknąć okna i drzwi.

Jeżeli to możliwe, najlepiej pozostać w domu. Osoby przebywające na zewnątrz powinny jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami. Służby zwracają też uwagę na bezpieczeństwo zwierząt, szczególnie tych, które przebywają poza budynkami.

Możliwe przerwy w dostawie prądu i ostrożność na drogach

W komunikacie zalecono przygotowanie oświetlenia zastępczego, na przykład latarek z zapasem baterii. Powodem jest ryzyko uszkodzenia linii energetycznych przez wiatr, a w konsekwencji przerw w dostawie prądu.

RCB apeluje również o ostrożną jazdę. Zagrożeniem mogą być łamiące się konary i drzewa, a także silne podmuchy pojawiające się przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń. W takiej sytuacji kierowcy powinni zachować szczególną uwagę.