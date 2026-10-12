Plantacja narkotyków w Zielonej Górze. 39-latka ukryła konopie w piwnicy

Policjanci z Zielonej Góry zlikwidowali uprawę konopi

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową przeprowadzili działania operacyjne w czwartek 8 października 2026 roku. W piwnicy domu należącego do 39-latki odnaleźli plantację, na której znajdowało się kilkadziesiąt krzewów ziela konopi w różnym stadium wzrostu. Oprócz samych roślin mundurowi zabezpieczyli gotowe środki odurzające w postaci marihuany, mefedronu oraz metamfetaminy. Działania te są elementem regularnej pracy policji mającej na celu eliminowanie niedozwolonych substancji z obrotu na terenie miasta i powiatu zielonogórskiego.

Nielegalny pobór prądu i skradziony rower na posesji

W trakcie przeszukania nieruchomości policjanci odkryli, że do budynku podłączono energię elektryczną z pominięciem licznika. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli także wagi służące do porcjowania narkotyków oraz telefon komórkowy. Wśród zabezpieczonych na posesji przedmiotów znalazł się również rower elektryczny, który według policyjnych ustaleń pochodzi z kradzieży. W związku z odnalezieniem jednośladu mundurowi prowadzą obecnie oddzielne postępowanie wyjaśniające.

Zarzuty dla zatrzymanej mieszkanki powiatu zielonogórskiego

Zatrzymana kobieta usłyszała już zarzuty dotyczące prowadzenia uprawy konopi, która mogła dostarczyć znacznej ilości środków odurzających. 39-latka odpowie także za kradzież prądu, co wyszło na jaw podczas policyjnej interwencji. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za te czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Każdego roku zielonogórscy funkcjonariusze w wyniku swoich działań zabezpieczają od kilku do nawet kilkudziesięciu kilogramów różnego rodzaju substancji zabronionych.

Źródło: Policja.pl