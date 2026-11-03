Pechowe kwiaty w domu przyciągają nieszczęścia. Tych gatunków lepiej szybko się pozbyć

Wybrane, powszechnie znane rośliny doniczkowe mogą wbrew pozorom blokować życiową pomyślność, odbierać domownikom siły i ściągać na mieszkanie nieszczęścia.

Sprawdź, z jakiego powodu popularny fiołek afrykański zyskał miano „rośliny wampira” oraz dlaczego zasady Feng Shui ostrzegają przed trzymaniem suszonych bukietów.

Dowiedz się, które okazy trzeba jak najszybciej wyrzucić ze swojego otoczenia, aby zadbać o domową harmonię, finanse i dobre relacje z bliskimi.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie

Pechowe kwiaty doniczkowe i suszone bukiety. Które rośliny przynoszą nieszczęście w domu?

Symbolika oraz wiara w magiczne właściwości flory są głęboko zakorzenione w naszej kulturze i obecne w codzienności. Róże tradycyjnie łączymy z miłością, chryzantemy wyrażają pamięć o zmarłych, natomiast wrzosy budzą skojarzenia z sabatami i czarownicami. Istnieją również przekonania, że wybrane gatunki przyciągają do mieszkań złą aurę. Należy do nich między innymi bluszcz, któremu przypisuje się wysysanie sił witalnych, oraz bardzo popularny w domach fiołek afrykański. Zgodnie z ludowymi przesądami ten konkretny kwiat to prawdziwa roślina wampirów, która drenuje ludzi z energii, sprowadza pecha w miłości i wywołuje konflikty w relacjach. Zupełnym przeciwieństwem są storczyki, będące symbolem szczęścia i dobrych wibracji, oraz grubosz, znany powszechnie jako drzewko szczęścia. Osoby liczące na wsparcie przesądów w kwestiach finansowych powinny z kolei postawić na pieniążka. Ta popularna roślina pochodząca z Chin, czyli Pilea peperomioides, posiada liście przypominające kształtem monety, co według wierzeń ma gwarantować stały dopływ gotówki.

Część osób uważa jednak, że negatywne oddziaływanie można łatwo zneutralizować poprzez odpowiednią intencję podczas pielęgnacji lub właściwe ustawienie doniczki, na przykład wyniesienie bluszczu z sypialni. Najważniejsze pozostaje bowiem to, aby samemu czuć się komfortowo we własnym otoczeniu, bez względu na obiegowe opinie i przesądy.

W kontekście przyciągania pomyślności lub pecha liczy się nie tylko konkretny gatunek, ale również sama postać rośliny. Według niektórych wierzeń kwiaty cięte dysponują znacznie mniejszą mocą, gdyż o wiele szybciej więdną i obumierają. Istotne ostrzeżenie dotyczy także przechowywania kwiatów suszonych, których obecność w domu może okazać się wyjątkowo zgubna dla mieszkańców.

Dawniej przedłużanie trwałości bukietów poprzez ich suszenie cieszyło się ogromną popularnością, a nasze matki i babki wręcz uwielbiały takie dekoracje. Współcześnie rezygnujemy z nich znacznie częściej, również z czysto praktycznych powodów, ponieważ takie ozdoby łatwo się kruszą, łamią i gromadzą kurz. Z perspektywy przesądów trzymanie suszonych roślin to jednak najgorszy możliwy wybór, gdyż symbolizują one obumieranie oraz zahamowanie rozwoju. Praktyka Feng Shui wskazuje, że suszone bukiety blokują przepływ dobrej energii oraz życiowej pomyślności, mnożąc problemy i codzienne nieporozumienia. Osoby biorące pod uwagę tego typu wierzenia powinny więc jak najszybciej usunąć zasuszone kwiaty ze swojego mieszkania.