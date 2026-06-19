Oszustwa ubezpieczeniowe w powiecie braniewskim. Dwaj mężczyźni wyłudzali pieniądze za fikcyjne stłuczki

Mechanizm wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych

Z ustaleń policjantów wynika, że przestępczy proceder trwał blisko rok, konkretnie od kwietnia 2025 roku do czerwca 2026 roku. W tym czasie 29-letni oraz 34-letni mieszkańcy powiatu lidzbarskiego działali wspólnie i wielokrotnie zgłaszali do firm ubezpieczeniowych fikcyjne zdarzenia drogowe. Na podstawie tych zgłoszeń mężczyźni ubiegali się o wypłaty pieniędzy za szkody, które w rzeczywistości nie miały miejsca lub których okoliczności zostały celowo sfabrykowane. Według wstępnych wyliczeń funkcjonariuszy różne towarzystwa ubezpieczeniowe straciły w wyniku tych działań około 80 000 zł.

Zarzuty oszustwa i dozór prokuratorski dla podejrzanych

Sprawa została zainicjowana dzięki materiałom zgromadzonym przez policjantów z Zespołu do walki z Przestępczością Ekonomiczną. Konsekwentna praca funkcjonariuszy oraz podjęte czynności procesowe pozwoliły na przerwanie działalności podejrzanych i zapobiegły kolejnym wyłudzeniom. W toku postępowania mundurowi zgromadzili dowody, które stały się podstawą do przedstawienia obu mężczyznom zarzutów oszustwa oraz wyłudzenia odszkodowania. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za takie czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a Prokurator Rejonowy w Braniewie zastosował już wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Sprawa oszustw ubezpieczeniowych ma charakter rozwojowy

Działania braniewskich kryminalnych pozwoliły na dokładne udokumentowanie dotychczasowej działalności mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Obecnie prowadzone postępowanie ma charakter rozwojowy, co oznacza, że śledczy wciąż analizują zebrane materiały. Policjanci nie wykluczają, że w toku dalszych czynności uda się ujawnić kolejne przypadki oszustw popełnionych przez podejrzanych. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zatrzymani mężczyźni nie doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem innych podmiotów w podobny sposób.

Źródło: Policja.pl