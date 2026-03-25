Co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym?

Najczęściej wymienia się jajka, chleb, sól, wędlinę, chrzan, ciasto i baranka. To właśnie te produkty tworzą tradycyjny kanon święconki i od lat pojawiają się w polskich domach przed Wielkanocą. Dawniej święcono znacznie więcej potraw, często wszystko, co miało trafić na świąteczny stół. Dziś do kościoła zanosi się raczej niewielki, symboliczny koszyczek z wybranymi pokarmami.

Co oznaczają poszczególne produkty?

Najważniejszym symbolem są jajka, kojarzone z nowym życiem i odrodzeniem. Chleb przypomina o codziennym pożywieniu, ale w chrześcijańskiej symbolice ma też głębsze znaczenie religijne. Sól oznacza trwałość i oczyszczenie, a chrzan bywa łączony z siłą i goryczą męki Chrystusa. W koszyczku często znajdują się też mięso i wędliny, które odnoszą się do końca postu i świątecznej obfitości, a także babka lub inny kawałek ciasta, symbolizujące radość świętowania. Osobne miejsce zajmuje baranek, jeden z najmocniejszych znaków Wielkanocy.

Czy wszystko trzeba włożyć do koszyczka?

Nie ma jednego obowiązkowego zestawu zapisanego w przepisach w taki sposób, jakby bez któregoś składnika święconka była „nieważna”. Sens tego zwyczaju polega na błogosławieństwie pokarmów przeznaczonych na wielkanocny stół, dlatego najważniejsze są produkty symboliczne, a nie liczba rzeczy w środku. Kościelne i tradycyjne opracowania zwracają uwagę, że współczesne koszyczki bywają przeładowane i coraz częściej trafiają do nich przedmioty, które mają bardziej dekoracyjny niż religijny charakter.

Co jeszcze pojawia się w święconce?

Poza jedzeniem wiele osób wkłada do koszyczka bukszpan, serwetkę albo ozdoby, ale to dodatki, a nie sedno zwyczaju. Najważniejsze pozostają pokarmy, które później trafiają na wielkanocne śniadanie. Właśnie od nich zaczyna się świąteczny stół i rodzinny rytuał dzielenia się święconką. Dlatego przed Wielkanocą warto pamiętać, że w koszyczku nie chodzi o to, by był jak najbardziej efektowny, ale by znalazło się w nim to, co naprawdę niesie wielkanocną symbolikę