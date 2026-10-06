Nielegalne towary w Kruszwicy. Policja zabezpieczyła papierosy, tytoń i alkohol

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-06 18:00

Funkcjonariusze z Inowrocławia zabezpieczyli blisko 400 tysięcy sztuk papierosów, ponad 100 kilogramów tytoniu oraz 100 litrów spirytusu bez akcyzy. Do zdarzenia doszło 2 października 2026 roku na terenie Kruszwicy, gdzie policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Podejrzany usłyszał już zarzuty w tej sprawie.

Srebrny radiowóz z napisem Policja na niebieskim pasie. O akcji w Kruszwicy przeczytasz na Eska.
Autor: Michał Reszczyński

Policyjna akcja na terenie Kruszwicy

W piątek 2 października 2026 roku policjanci z wydziału kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną inowrocławskiej komendy podjęli działania w Kruszwicy. Funkcjonariusze zatrzymali tam 49-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o posiadanie wyrobów tytoniowych bez akcyzy. Działania mundurowych były wynikiem wcześniejszych ustaleń dotyczących nielegalnego procederu. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komendy w celu wykonania dalszych czynności.

Przeszukanie samochodu i pomieszczeń gospodarczych

Podczas prowadzonych czynności policjanci przeszukali samochód należący do 49-latka oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. W wyniku tych działań funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 400 tysięcy sztuk papierosów. Dodatkowo mundurowi znaleźli ponad 100 kilogramów krajanki tytoniowej oraz ponad 100 litrów spirytusu. Wszystkie odnalezione produkty nie posiadały wymaganych polskich znaków akcyzy.

Zarzuty i straty Skarbu Państwa

Zatrzymany 49-latek usłyszał już zarzut posiadania towarów bez wymaganych znaków akcyzy. Policjanci oszacowali potencjalne straty, jakie mogły powstać w wyniku tej działalności. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że wprowadzenie zabezpieczonych przedmiotów do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na utratę środków finansowych. Kwota uszczuplenia mogłaby wynieść ponad 900 000 zł.

Źródło: Policja.pl

ROLKI