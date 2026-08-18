Nielegalne sterydy w Gliwicach. CBŚP zatrzymało 8 osób i przejęło towar za miliony

Międzynarodowa akcja służb przeciwko handlarzom sterydów

Działania wymierzone w grupę przestępczą odbyły się w drugiej połowie lipca 2026 roku. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspierani przez mundurowych z opolskiego oddziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Współpracę przy tej realizacji nawiązano również z Polską Agencją Antydopingową oraz Europolem. Podczas przeprowadzonych czynności policjanci odnaleźli magazyn, w którym przechowywane były sterydy, leki oraz substancje regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Milionowe zyski z nielegalnej sprzedaży w internecie

Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita grupa mogła prowadzić swoją działalność od 2016 roku. Podejrzani oferowali niedozwolone środki przede wszystkim za pośrednictwem internetu. Zgromadzony materiał dowodowy sugeruje, że przychody uzyskane z tej aktywności mogły sięgnąć blisko 10 mln zł. Według policjantów osoby biorące udział w tym procederze uczyniły z niego swoje stałe źródło dochodu.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowe areszty dla podejrzanych

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie przedstawiono im oficjalne zarzuty. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednego mężczyzny kierowania jej działaniami. Podejrzani odpowiedzą także za pranie pieniędzy oraz sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzanie do obrotu szkodliwych substancji. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec czterech zatrzymanych.

Zabezpieczony majątek i blokady rachunków bankowych

Na poczet przyszłych kar i środków karnych funkcjonariusze zabezpieczyli od podejrzanych 100 000 zł w gotówce. Śledczy dokonali również blokady 50 rachunków bankowych, które mogły być wykorzystywane do prowadzenia przestępczej działalności. Wartość wszystkich zabezpieczonych w toku akcji produktów leczniczych i sterydów wyniosła co najmniej 3,5 mln zł. Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami systematycznie eliminuje z rynku substancje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Źródło: Policja.pl