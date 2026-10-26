Nie włączaj pralki od razu po wsypaniu proszku. Ten błąd może sprawić, że ubrania nie będą naprawdę czyste

Sprawdź szufladę na detergent – proszek wsypany do niewłaściwej komory może nie trafić do prania we właściwym momencie, a zalegające osady mogą utrudniać prawidłowe działanie dozownika.

Nie dosypuj proszku na zapas – zbyt duża ilość detergentu może powodować nadmierne pienienie, utrudniać wypłukiwanie i pozostawiać jasne ślady na ubraniach.

Dobierz program do rodzaju prania – krótkie cykle, niska temperatura i zbrylony proszek mogą wpływać na skuteczność prania, dlatego warto stosować się do zaleceń producenta detergentu i urządzenia.

Regularnie czyść pralkę – myj szufladę, uszczelkę i bęben zgodnie z instrukcją, a jeśli na ubraniach pojawiają się smugi lub pozostaje na nich zapach detergentu, sprawdź dozowanie i ustawienia programu.

Pralka - zanim naciśniesz start, sprawdź szufladę

W wielu pralkach proszek należy wsypywać do odpowiedniej komory oznaczonej symbolem prania zasadniczego. Pomylenie jej z przegródką na płyn do płukania może sprawić, że detergent trafi do prania w niewłaściwym momencie. Znaczenie ma również stan samej szuflady. Jeśli znajdują się w niej zaschnięte resztki proszku, osad lub kamień, środek może nie zostać całkowicie wypłukany. Z czasem pozostałości detergentów mogą się gromadzić, a pralka zacznie nieprzyjemnie pachnieć.

Przed uruchomieniem programu warto upewnić się, że proszek jest przeznaczony do danego rodzaju prania i został odmierzony zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zbyt duża ilość detergentu nie oznacza lepszego efektu. Może powodować nadmierne pienienie, utrudniać wypłukiwanie i pozostawiać ślady na ubraniach. Z kolei zbyt mała dawka może nie poradzić sobie z zabrudzeniami. Wpływ mają także twardość wody, wielkość wsadu i stopień zabrudzenia tkanin.

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Nie każdy program dobrze poradzi sobie z proszkiem

Znaczenie ma również temperatura i czas trwania cyklu. Przy krótkich programach lub niskiej temperaturze proszek może rozpuszczać się gorzej, szczególnie jeśli został źle dobrany do ustawień pralki albo jest przechowywany w wilgotnym miejscu i zbrylił się w opakowaniu. Nie oznacza to jednak, że trzeba odczekiwać określony czas między wsypaniem detergentu a włączeniem urządzenia. Jeśli proszek został umieszczony we właściwej komorze, a producent nie zaleca inaczej, pralkę można uruchomić od razu. Jeśli po praniu na ciemnych ubraniach widać jasne smugi, a na tkaninach pozostaje zapach detergentu, warto najpierw sprawdzić dozowanie i stan szuflady. Pomocne może być jej wyjęcie i umycie zgodnie z instrukcją urządzenia. Dobrze jest również regularnie czyścić bęben oraz uszczelkę i od czasu do czasu uruchomić program konserwacyjny. Najważniejsze jest więc nie czekanie po wsypaniu proszku, lecz prawidłowe przygotowanie prania. To właśnie ten szczegół może decydować o tym, czy ubrania będą świeże i dobrze wypłukane.