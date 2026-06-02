Nazywają się tak trzy kobiety w Polsce. Wielu nie wie, że takie imię istnieje

Wybór imion w Polsce podlega ciągłym zmianom, odzwierciedlając mody i skojarzenia społeczne, co prowadzi do dynamicznego krajobrazu popularnych, zapomnianych i niezwykle rzadkich form.

Istnienie w oficjalnych rejestrach imion noszonych przez zaledwie garstkę osób w całym kraju często budzi zdziwienie, gdyż ich brzmienie jest dla większości zupełnie obce lub nietypowe.

Tak wyjątkowo rzadkie formy imion prowokują pytania o ich pochodzenie, sugerując możliwość historycznych pomyłek, dawnych lokalnych tradycji lub unikalnych decyzji rodziców.

Obecność tak niecodziennych imion w oficjalnym obiegu skutecznie demonstruje nieoczekiwaną szerokość i zróżnicowanie polskiego rejestru imion, ukazując historie ukryte za statystykami.

W statystykach PESEL można znaleźć imiona, które nosi zaledwie kilka osób w całym kraju. Czasem to dawne, zapomniane formy, czasem nietypowe wariacje znanych imion, a czasem nazwy, które bardziej kojarzą się z językiem obcym lub nazwiskiem niż z imieniem. Takie przypadki zawsze wzbudzają ciekawość, jak to możliwe, że coś tak rzadkiego w ogóle funkcjonuje w oficjalnym obiegu?

Jednym z takich skrajnie rzadkich imion jest właśnie to, które noszą w Polsce tylko trzy kobiety.

Imię, które może zadziwiać

Chodzi o imię Szyja. Choć dla wielu brzmi to bardziej jak słowo potoczne niż imię, w rzeczywistości figuruje ono w polskich rejestrach. Według danych dotyczących nazwisk i wystąpień w systemie PESEL, Szyja pojawia się jako bardzo nietypowa forma, którą w kraju posługuje się zaledwie garstka osób. W tym przypadku wskazuje się na około trzy kobiety, co czyni je absolutną rzadkością.

Imię Szyja

Co ciekawe, Szyja częściej występuje w Polsce jako nazwisko niż imię. Dane pokazują, że nosi je kilkaset osób w różnych regionach kraju, głównie na Śląsku i w centralnej Polsce. Jako nazwisko ma więc swoją historię i geograficzne rozproszenie, ale w roli imienia jest już niemal niespotykane i dla wielu osób wręcz zaskakujące.

Tak nietypowe imiona często budzą pytania o ich pochodzenie. Czy są wynikiem błędu w zapisie, decyzji rodziców sprzed lat, czy może lokalnej tradycji, która z czasem zanikła. W przypadku tak rzadkich wpisów trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo każda z takich historii jest indywidualna i często nie do odtworzenia po latach.

Imiona takie jak Szyja pokazują, jak szeroki i nieoczywisty potrafi być rejestr imion w Polsce. Obok popularnych klasyków funkcjonują tam także formy, które dla większości brzmią jak ciekawostka językowa, a jednak realnie istnieją w dokumentach.

