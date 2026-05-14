Zapomnij o ciepłej wodzie. To najszybszy sposób na rozmrożenie lodówki

Regularne rozmrażanie lodówki jest bardzo ważne nie tylko dla jej prawidłowego działania, ale również dla oszczędności energii i świeżości przechowywanej żywności. Nadmiar lodu i szronu sprawia, że urządzenie musi pracować intensywniej, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. To z kolei może prowadzić do większego zużycia prądu oraz szybszego zużywania się podzespołów lodówki. Wiele osób podczas rozmrażania lodówki wciąż korzysta ze starego sposobu z garnkiem gorącej wody. Para rzeczywiście pomaga szybciej rozpuścić lód, jednak istnieje jeszcze prostszy trik, dzięki któremu można pozbyć się szronu znacznie łatwiej.
Tak szybko pozbędziesz się lodu z zamrażarki
Wystarczy przygotować domową mieszankę z ciepłej wody, odrobiny octu spirytusowego oraz kilku łyżek soli. Gotowy roztwór najlepiej przelać do butelki z atomizerem i spryskać nim oblodzone miejsca wewnątrz lodówki lub zamrażarki. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet pomaga rozpuścić szron i dodatkowo działa odświeżająco oraz antybakteryjnie. Dzięki temu lód zaczyna szybciej odchodzić od ścianek, a całe rozmrażanie trwa krócej i wymaga mniej wysiłku. To prosty, tani i domowy sposób, który może ułatwić sprzątanie lodówki bez konieczności długiego czekania. Warto jednak pamiętać, by przed rozmrażaniem odłączyć urządzenie od prądu i nie usuwać lodu ostrymi narzędziami, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.