Zapomnij o ciepłej wodzie. To najszybszy sposób na rozmrożenie lodówki

Justyna Klorek
2026-05-14 12:42

Rozmrażanie lodówki to jedna z tych czynności domowych, której chyba nikt nie lubi. Niestety, jest ona absolutnie niezbędna, gdyż nadmierna warstwa lodu w zamrażarce czy na tylnej ściance lodówki nie tylko zmniejsza dostępną przestrzeń, ale przede wszystkim znacząco zwiększa zużycie energii elektrycznej. Wiele osób, chcąc przyspieszyć ten żmudny proces, sięga po sprawdzony sposób: wstawianie do wnętrza lodówki garnka z gorącą wodą. Okazuje się, że istnieje lepsza alternatywa.

Autor: fabrikasimf/ Freepik.com
  • Zalegający lód w lodówce drastycznie zwiększa rachunki za prąd i obniża wydajność urządzenia, a jego usuwanie to często żmudna czynność.
  • Zapomnij o garnku z gorącą wodą! Istnieje prosty i domowy sposób, by błyskawicznie pozbyć się szronu i nie marnować czasu.
  • Sprawdź, jak krok po kroku zastosować ten genialny trik i zaoszczędź czas oraz energię!

Regularne rozmrażanie lodówki jest bardzo ważne nie tylko dla jej prawidłowego działania, ale również dla oszczędności energii i świeżości przechowywanej żywności. Nadmiar lodu i szronu sprawia, że urządzenie musi pracować intensywniej, aby utrzymać odpowiednią temperaturę. To z kolei może prowadzić do większego zużycia prądu oraz szybszego zużywania się podzespołów lodówki. Wiele osób podczas rozmrażania lodówki wciąż korzysta ze starego sposobu z garnkiem gorącej wody. Para rzeczywiście pomaga szybciej rozpuścić lód, jednak istnieje jeszcze prostszy trik, dzięki któremu można pozbyć się szronu znacznie łatwiej.

Tak szybko pozbędziesz się lodu z zamrażarki

Wystarczy przygotować domową mieszankę z ciepłej wody, odrobiny octu spirytusowego oraz kilku łyżek soli. Gotowy roztwór najlepiej przelać do butelki z atomizerem i spryskać nim oblodzone miejsca wewnątrz lodówki lub zamrażarki. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet pomaga rozpuścić szron i dodatkowo działa odświeżająco oraz antybakteryjnie. Dzięki temu lód zaczyna szybciej odchodzić od ścianek, a całe rozmrażanie trwa krócej i wymaga mniej wysiłku. To prosty, tani i domowy sposób, który może ułatwić sprzątanie lodówki bez konieczności długiego czekania. Warto jednak pamiętać, by przed rozmrażaniem odłączyć urządzenie od prądu i nie usuwać lodu ostrymi narzędziami, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.

