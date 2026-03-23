Luka w prawie uderza w osoby z niepełnosprawnością. Tracą karty parkingowe i ryzykują wysokie mandaty

Posłanka Katarzyna Czochara wskazuje na brak ciągłości ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

W efekcie między złożeniem wniosku a wydaniem nowej karty osoby z niepełnosprawnościami pozostają bez ważnego dokumentu

Prowadzi to do wykluczenia komunikacyjnego i ryzyka otrzymania wysokich mandatów

Problem z ciągłością uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Posłanka Katarzyna Czochara w interpelacji do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zwraca uwagę na systemowy problem dotyczący kart parkingowych. Zgodnie z jej pismem, obecne przepisy nie zapewniają ciągłości ważności tego dokumentu. W efekcie, gdy osoba niepełnosprawna złoży wniosek o nową kartę, stara traci ważność, zanim nowa zostanie fizycznie wydana.

Według posłanki, ta luka prawna powoduje, że uprawnieni obywatele przez okres od kilku dni do nawet kilku tygodni pozostają bez ważnego dokumentu. Skutkuje to wykluczeniem komunikacyjnym, uniemożliwiając korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych, co jest kluczowe w dotarciu do lekarza czy urzędu. Dodatkowo naraża te osoby na ryzyko otrzymania wysokich mandatów karnych.

"Obywatele stają się zakładnikami niewydolności systemów informatycznych"

W interpelacji Katarzyna Czochara przypomina, że problem był już sygnalizowany w 2024 roku. Wówczas, jak wskazuje posłanka, ministerstwo zadeklarowało podjęcie prac legislacyjnych, ale uzależniło je od uruchomienia centralnej ewidencji kart parkingowych. System ten, według informacji zawartych w piśmie, jest zapowiadany od 2016 roku.

Zdaniem autorki interpelacji, nie można akceptować sytuacji, w której „obywatele stają się zakładnikami niewydolności systemów informatycznych państwa”. Podkreśla ona, że proponowana zmiana przepisów jest bezkosztowa i wymaga jedynie woli politycznej, podobnie jak rozwiązanie, które wprowadzono wcześniej dla zapewnienia ciągłości ważności samych orzeczeń o niepełnosprawności.

Posłanka pyta o nowelizację Prawa o ruchu drogowym

W związku z opisaną sytuacją, posłanka skierowała do resortu cztery konkretne pytania. Dotyczą one przede wszystkim etapu prac legislacyjnych nad nowelizacją Prawa o ruchu drogowym, która miałaby rozwiązać problem. Katarzyna Czochara pyta również, dlaczego proste rozwiązanie jest uzależniane od wdrożenia skomplikowanego systemu IT.

W interpelacji pojawiło się też pytanie o możliwość wprowadzenia ustawowego, maksymalnego terminu na fizyczne wydanie karty, np. 14 dni, aby ukrócić przewlekłość postępowań. Posłanka chce także wiedzieć, jakie działania ministerstwo podejmie, aby zabezpieczyć osoby niepełnosprawne przed karami za parkowanie w okresie oczekiwania na dokument, gdy posiadają już nowe, ważne orzeczenie.

Interpelacja podkreśla, że obecne przepisy, mimo wcześniejszych nowelizacji dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności, nie zapewniają ciągłości uprawnień parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Odpowiedź ministerstwa wskaże, jakie kroki i w jakim terminie mogą zostać podjęte w celu rozwiązania problemu zgłaszanego przez obywateli.