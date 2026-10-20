Londyn stolicą piękna. Tłumy na najważniejszym wydarzeniu beauty

SEPHORiA 2026 w Londynie

Ekscytacja towarzysząca rozpakowywaniu świątecznych podarunków w dzieciństwie wcale nie musi znikać w dorosłym życiu. Kosmetyczny świat potrafi na nowo obudzić w nas tę dziecięcą radość i pasję odkrywania nowości. SEPHORiA to coś znacznie potężniejszego niż typowe targi branżowe – to bezapelacyjnie najważniejszy event beauty na świecie. Ogromny teren, kilka kondygnacji, setki wystawców oraz tysiące zwiedzających. Wybrane europejskie miasto na kilka dni staje się globalnym centrum kreowania wizerunku. W 2026 roku impreza odbyła się w Londynie, a feeria barw skutecznie przełamała tradycyjnie pochmurną, brytyjską aurę. Uczestnicy w pełni zanurzyli się w bogatym świecie perfum, wizażu i kosmetyków pielęgnacyjnych.

Atrakcje i strefy na wydarzeniu SEPHORiA

Impreza trwała od 16 do 17 października i przyciągnęła ponad cztery tysiące fanów branży kosmetycznej. W samym centrum brytyjskiej stolicy czekała na nich oferta przygotowana przez przeszło 40 znanych marek. Dla odwiedzających przygotowano angażujące strefy interaktywne, pokazy na żywo, warsztaty i ekskluzywne współprace. Organizatorzy londyńskiej edycji zabrali gości w niezwykłą podróż po trendach wyznaczających przyszłość światowego rynku beauty. Scenografia nawiązywała do lokalnego klimatu – wędrówka zaczynała się na peronie inspirowanym londyńskim metrem („Tube Station”), skąd uczestnicy przechodzili bezpośrednio do strefy wzorowanej na dzielnicy teatralnej (Theatre District).

Nowości Huda Beauty i Sephora Collection

Zastanawiacie się, co dokładnie wydarzyło się na tej szeroko komentowanej imprezie?

Londyńska edycja stanowiła perfekcyjną okazję do zapoznania się z rynkowymi nowościami na nadchodzący sezon. Na rozległej przestrzeni wystawienniczej błyszczały produkty z asortymentu sieci Sephora. Zwiedzający mogli z bliska podziwiać między innymi innowacyjne palety bronzerów od Huda Beauty oraz kosmetyczne perełki wypuszczone pod szyldem Sephora Collection.

To z pewnością najgłośniejsze wydarzenie w branży w bieżącym roku. Na stoiskach kultowych producentów można było zagrać w popularne minigry, a wybitni wizażyści oferowali darmowe metamorfozy. Całości dopełniały kultowe paczki prezentowe, wręcz pękające w szwach od pełnowymiarowych produktów.

Zwycięzcy Sephora Prize i marka Substance of Light

Podczas londyńskiego święta ogłoszono również triumfatorów programu Sephora Prize. Inicjatywa ta gwarantuje zwycięzcy kompleksowe wsparcie w rozwoju biznesu. Główny laureat może liczyć na ekspercki mentoring, profesjonalne doradztwo w sektorze R&D (badania i rozwój) oraz pomoc w budowaniu rozpoznawalności na rynku. Zaszczytny tytuł zdobyła marka Substance of Light, doceniona za unikalne podejście do kosmetyków pielęgnacyjnych i autentyczność. Wyróżniono także brand zapachowy French Cowboy oraz firmę Omad, specjalizującą się w produktach do włosów.

Równocześnie władze Sephory ogłosiły start drugiej edycji tego prestiżowego plebiscytu. Europejscy twórcy mogą przesyłać swoje kandydatury poprzez lokalne domeny internetowe sieci, a okienko zgłoszeniowe zaplanowano w terminie od 26 października do 30 listopada 2026 roku.

Gość specjalny Mario Dedivanovic w Londynie

Nagrody wręczono na oficjalnej, uroczystej gali. Imprezę poprowadziła Sarah Jossel, czyli poczytna autorka i jedna z najpopularniejszych redaktorek beauty w Wielkiej Brytanii. W ceremonii uczestniczyły najważniejsze przedstawicielki sieci, czyli prezes na region Europy i Bliskiego Wschodu Catherine Spindler oraz wiceprezes ds. marketingu w Europie Elodie Barbé. Rolę gościa specjalnego pełnił natomiast Mario Dedivanovic. Założyciel oraz dyrektor generalny brandu Makeup By Mario osobiście odczytał wyniki i przekazał statuetki w ręce zwycięzców.

Następnym celem na mapie tego kosmetycznego imperium będzie Szanghaj!

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe