Kradzieże w Kluczborku. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych

Okradali sklepy w powiecie kluczborskim

Policjanci z wydziału kryminalnego kluczborskiej komendy zajmowali się w ostatnim czasie sprawą wielu kradzieży, do których dochodziło na terenie powiatu. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie i zatrzymanie dwóch osób podejrzewanych o te czyny. Wśród zatrzymanych jest 26-latek, który odpowiada za zabieranie ze sklepów artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Z kolei 33-latek jest podejrzany o kradzież kurtek znanej marki o wartości około 1500 zł, a także elektroniki i produktów chemicznych wartych ponad 15 000 zł.

Sprawcy usłyszeli zarzuty kradzieży

Tożsamość obu mężczyzn udało się ustalić dzięki nagraniom z kamer monitoringu, które zarejestrowały ich wizerunki oraz sposób działania. Kryminalni po zebraniu niezbędnych informacji zatrzymali podejrzanych, którzy usłyszeli już stosowne zarzuty. Zarówno 26-latek, jak i 33-latek przyznali się do zarzucanych im kradzieży podczas przesłuchania. Teraz o ich dalszym losie będzie decydował sąd, a za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat. Skuteczne działania funkcjonariuszy pozwoliły na pociągnięcie osób odpowiedzialnych za te zdarzenia do odpowiedzialności karnej.

Źródło: Policja.pl