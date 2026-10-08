Kolizja w Zielonej Górze. 22-letni kierowca BMW był pod wpływem metamfetaminy

Zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu przy ulicy Wrocławskiej

Kamery miejskiego monitoringu w Zielonej Górze zarejestrowały przebieg zdarzenia na skrzyżowaniu przy ulicy Wrocławskiej. 22-letni kierowca BMW dopuścił się kilku wykroczeń, które w konsekwencji doprowadziły do kontaktu z innym samochodem. Funkcjonariusze pracujący na miejscu ustalili, że mężczyzna nieprawidłowo zmienił pas ruchu, co stało się bezpośrednią przyczyną kolizji. Wcześniej kierujący BMW poruszał się także po powierzchni wyłączonej z ruchu, co również zostało odnotowane przez mundurowych.

Kierowca pod wpływem metamfetaminy

Podczas prowadzonych czynności policjanci zdecydowali o przebadaniu 22-latka na obecność środków odurzających. Test narkotestem wykazał, że mężczyzna znajdował się pod wpływem metamfetaminy, co zostało później potwierdzone przez kolejne badania laboratoryjne wykonane w szpitalu. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak jazda pod wpływem substancji psychoaktywnych została zakwalifikowana jako przestępstwo. Policjanci podkreślają, że takie substancje zaburzają ocenę sytuacji na drodze i znacząco spowalniają reakcje kierujących.

Konsekwencje prawne dla 22-letniego kierowcy

W związku z popełnionymi wykroczeniami oraz jazdą pod wpływem środków odurzających policjanci zatrzymali 22-latkowi prawo jazdy. Mundurowi przygotowali wniosek o ukaranie mężczyzny, który zostanie skierowany do sądu. W sprawie prowadzone będzie również postępowanie przygotowawcze dotyczące popełnionego przestępstwa. Zgodnie z aktualnymi przepisami kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl