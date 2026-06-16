Interwencja w Działdowie. Policjanci uratowali życie mężczyzny

Szybkie zgłoszenie i interwencja policji w Działdowie

W sobotę 13 czerwca 2026 roku oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie przyjął zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia mężczyzny. Na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Po dotarciu pod wskazany adres policjanci zastali nieprzytomną osobę, u której nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Sytuacja na miejscu wymagała od mundurowych podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych.

Skuteczna resuscytacja przeprowadzona przez funkcjonariuszy

Sierżant Michał Juszczyk oraz sierżant Marcin Olewnik bez wahania przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Policjanci prowadzili masaż serca, dbając jednocześnie o stałe monitorowanie czynności życiowych poszkodowanego. Działania ratunkowe trwały kilka minut i przyniosły skutek w postaci przywrócenia mężczyźnie krążenia oraz oddechu. Funkcjonariusze wykazali się dużym opanowaniem, działając pod presją czasu w sytuacji krytycznej dla zdrowia mężczyzny.

Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy specjalistów

Na miejsce zdarzenia przyjechali medycy, którzy przejęli opiekę nad poszkodowanym mężczyzną. Został on przetransportowany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. W tamtejszym szpitalu pacjent trafił pod opiekę lekarzy specjalistów. Interwencja ta potwierdziła gotowość policjantów do niesienia pomocy w sytuacjach, w których o przeżyciu decyduje szybkość reakcji służb.

Źródło: Policja.pl