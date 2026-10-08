Gwiazdy sklejają złotem talerze dla Boskich Matek. Na Allegro Charytatywni ruszają aukcje Fundacji Rak'n'Roll

Autor: Allegro Charytatywni x Rak&Roll/ Materiały prasowe

W Dniu Boskich Matek, 6 października, Fundacja Rak'n'Roll zaprosiła do wyjątkowej akcji popularne i lubiane Matki, by wspólnie zwrócić uwagę na kobiety w ciąży chore na raka. Inspiracją wydarzenia stało się kintsugi – japońska sztuka naprawiania ceramiki złotem, która pokazuje, że pęknięcia nie są czymś, co należy ukrywać. Przeciwnie, stają się częścią historii i świadectwem siły.

To właśnie ta idea najlepiej oddaje doświadczenia Boskich Matek. Diagnoza raka w ciąży lub tuż po narodzinach dziecka zmienia życie na zawsze. Nie przekreśla jednak marzeń, planów ani kobiecej siły. Tak jak naprawiona złotem ceramika, życie po takim doświadczeniu może nabrać nowego znaczenia i wyjątkowej wartości.

Podczas warsztatów każda z uczestniczek stworzyła własny talerz, który stał się symbolem solidarności z kobietami objętymi programem Boskie Matki. Teraz te unikalne przedmioty trafiają na aukcje na Allegro Charytatywni. Licytując je, można nie tylko zdobyć wyjątkową pamiątkę, ale przede wszystkim wesprzeć kobiety, które w jednym z najważniejszych momentów swojego życia musiały zmierzyć się z chorobą nowotworową.

Boskie Matki – program dla kobiet, które usłyszały diagnozę raka w ciąży

Boskie Matki to kobiety w ciąży lub krótko po porodzie, które usłyszały diagnozę: rak. Fundacja Rak'n'Roll otacza je kompleksową opieką onkologiczną, ginekologiczną, psychologiczną, położniczą i rehabilitacyjną. Zapewnia wiedzę, wsparcie i przestrzeń do podejmowania własnych decyzji. Towarzyszy kobietom bez względu na to, jaką drogę wybierają.

Pomoc nie kończy się wraz z zakończeniem leczenia. Program tworzy społeczność kobiet, które doskonale rozumieją, jak inne staje się macierzyństwo, gdy na samym początku tej drogi pojawia się choroba. Fundacja organizuje dla nich spotkania, warsztaty i wyjazdy terapeutyczne, zapewniając również wsparcie psychoonkologiczne wtedy, gdy jest potrzebne.

Boskie Matki to także działania na rzecz zmian systemowych. Z inicjatywy Fundacji Rak'n'Roll powstały standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet, u których choroba onkologiczna zostaje rozpoznana w ciąży, a także zalecenia dotyczące wykonywania USG piersi u ciężarnych i kobiet karmiących. Fundacja od lat prowadzi również szkolenia dla lekarzy w zakresie diagnostyki piersi kobiet w ciąży i okresie laktacji.

Aukcje i Puszka Dobra

Oprócz udziału w aukcjach kolejną opcją wsparcia jest skorzystanie z Puszki Dobra. Jest to nowe rozwiązanie na Allegro Charytatywni, które pozwala przekazać darowiznę bez konieczności kupowania czy wystawiania ofert. Dzięki temu każdy może dołączyć do akcji i wesprzeć Boskie Matki.

Aukcję wygra jedna osoba. Wpłacając do Puszki Dobra, pomóc może każdy.

Allegro nie pobiera prowizji od sprzedaży ofert charytatywnych. Wszystkie zebrane środki zasilą konto Fundacji Rak’n’Roll i wesprą program Boskie Matki.

Akcja trwa do 31 października 2026 r.

Link do zbiórki i Puszki Dobra:raknroll.pl/allegro.

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