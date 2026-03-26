Kiedy wypada Poniedziałek Wielkanocny w 2026 roku?

W 2026 roku Poniedziałek Wielkanocny wypada 6 kwietnia. W polskim kalendarzu to drugi dzień świąt wielkanocnych i jednocześnie dzień ustawowo wolny od pracy. Dla wielu osób jest naturalnym przedłużeniem Wielkanocy, rodzinnych spotkań i śmigusa-dyngusa, dlatego pytanie o obecność na Mszy wraca co roku właśnie wtedy.

Czy w Poniedziałek Wielkanocny trzeba iść do kościoła?

Nie, w Poniedziałek Wielkanocny w Polsce nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi jasno, że obowiązek dotyczy niedziel i świąt nakazanych, a uczestnictwo we Mszy można spełnić także wieczorem dnia poprzedzającego. Sam Poniedziałek Wielkanocny nie jest jednak w Polsce zaliczany do świąt nakazanych, mimo że ma bardzo uroczysty charakter i pozostaje ważnym dniem w liturgii Kościoła.

To właśnie tutaj pojawia się najwięcej nieporozumień. Dla wielu wiernych skoro trwa jeszcze Wielkanoc, to automatycznie pojawia się przekonanie, że trzeba iść do kościoła tak jak w niedzielę. Tymczasem źródła kościelne wskazują coś innego: udział we Mszy w Poniedziałek Wielkanocny jest zalecany i praktykowany przez wielu katolików, ale nie wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy kościelne obowiązujące w Polsce.

Co to oznacza dla wiernych?

Powód jest prosty: Poniedziałek Wielkanocny jest nadal częścią oktawy Wielkanocy, czyli ośmiu dni przeżywanych w liturgii jako jedna wielka uroczystość Zmartwychwstania. Ma więc wysoką rangę religijną i w wielu parafiach odprawiane są Msze jak w ważne święto. To jednak nie to samo co święto nakazane, które automatycznie rodzi obowiązek udziału w Eucharystii.

Dla katolików planujących świąteczny poniedziałek oznacza to jedno: do kościoła iść można, ale nie trzeba pod obowiązkiem takim jak w niedzielę. W 2026 roku 6 kwietnia pozostanie dniem ważnym w przeżywaniu Wielkanocy, ale decyzja o udziale we Mszy będzie należała do sumienia i religijnej praktyki wiernych, a nie do ścisłego nakazu wynikającego z prawa kościelnego.