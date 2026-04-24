Co jeśli nie zdam matury ustnej z polskiego? Kluczowe odpowiedzi dla maturzystów 2026

Matura ustna z języka polskiego 2026 - kiedy? Ile trwa?

Ze względu na swój charakter matura ustna z języka polskiego 2026 będzie odbywała się w wielu terminach. Młodzi będą przepytywani w dniach 8-9, 11-14, 18-23 oraz 28-30 maja. Egzaminy dodatkowe przypadną na okres 8–10 czerwca. By ustalić konkretną datę i godzinę swojej matury, uczniowie muszą zapoznać się z harmonogramem dla danej szkoły.

Zgodnie z informatorem o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego od roku szkolnego 2024/2025, zaprezentowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, część ustna matury trwa 30 minut. Połowa tego czasu jest przeznaczona na przygotowanie do odpowiedzi, a druga połowa - na wypowiedzi monologowe oraz rozmowę.

CKE podaje, że "egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki". Zestaw zadań egzaminacyjnych składać się będzie z dwóch poleceń - pierwsze sprawdzi znajomość obowiązkowej lektury, a drugie dotyczyć będzie "zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem".

Zdający może otrzymać za egzamin maksymalnie 30 punktów. "Jeżeli liczba punktów przyznana w kryterium Aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w którymkolwiek z zadań wynosi 0 punktów, to w kryterium 2. za kompozycję wypowiedzi monologowej w tym zadaniu przyznaje się również 0 punktów. Jeżeli ostateczna liczba punktów przyznana w kryterium Aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych wynosi 0 punktów, wówczas w pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów" - czytamy.

Matura ustna z języka polskiego 2026 - co jeśli nie zdam? Co z poprawką?

Warto zaznaczyć, że egzaminowani, którzy przystąpili do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, mogą podejść do poprawki. Terminem poprawkowym dla części ustnej będzie wtorek, 25 sierpnia, kiedy to odbędą się egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych nowożytnych. Jeśli i tym razem nie uda się zdać, maturzysta może ponownie podejść do egzaminu w kolejnych latach.

