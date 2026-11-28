"M jak miłość", odcinek 1966. Elżbieta przeprosi Marcina i zaproponuje Kamie odszkodowanie

W 1966 odcinku serialu „M jak miłość” Elżbieta (Katarzyna Dąbrowska) odwiedzi Marcina (Mikołaj Roznerski), aby przeprosić go za uknute intrygi. Chodakowski wcześniej odkryje, że to właśnie ona próbowała zniszczyć salon Kamy (Michalina Sosna). Bohater dowie się, że za pomocą hejtu wymierzonego we fryzjerkę, opłacenia Lilki (Monika Sznajder) oraz próby wyłudzenia przez nią wysokiego odszkodowania kobieta działała na szkodę jego żony, i nie będzie zamierzał zostawić tej sprawy bez reakcji.

Po bolesnej nauczce od Chodakowskiego pani prezes Domańska postanowi wreszcie odpuścić. Oprócz przeprosin skierowanych do Marcina w 1966 odcinku „M jak miłość” Elżbieta zaproponuje Kamie ogromne odszkodowanie za straty wyrządzone w jej biznesie. Przez wywołaną falę hejtu Chodakowska straciła bowiem wiele klientek, które zaczęły masowo odwoływać umówione wizyty.

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Kama i pieniądze od Domańskiej. Co wydarzy się w 1966 odcinku „M jak miłość”?

Wypłata pieniędzy będzie sposobem Domańskiej na zrekompensowanie wyrządzonych krzywd. W 1966 odcinku „M jak miłość” Elżbieta nie będzie narzekać na problemy finansowe, dlatego będzie mogła pozwolić sobie na bardzo wysoką kwotę, która nie obciąży jej budżetu.

Otwarte pozostaje pytanie, czy w 1966 odcinku „M jak miłość” Kama zdecyduje się przyjąć oferowane środki i wybaczyć prześladowczyni po tym, jak bardzo się co do niej pomyliła. Wcześniej żona Marcina wierzyła w dobre intencje Domańskiej, a nawet broniła jej przed Anetą (Ilona Janyst), która od razu przejrzała intrygantkę i ostrzegała przed nią Chodakowską.

Marcin i przeprosiny Elżbiety. Czy bohater wybaczy intrygantce w 1966 odcinku „M jak miłość”?

Nie wiadomo również, jak na skruchę Domańskiej zareaguje sam Marcin. Mimo jego wcześniejszego odejścia z pracy kobieta nie zmieniła swojego postępowania, a swoimi działaniami próbowała zniszczyć jego małżeństwo oraz żonę.

W 1966 odcinku „M jak miłość” okaże się, czy Chodakowski przyjmie przeprosiny. Niewykluczone, że tym razem Elżbieta przekroczy granicę na dobre i detektyw nie puści jej tego płazem.

"M jak miłość", odcinek 1966. Kiedy emisja w TVP2?

Telewizyjną emisję 1966 odcinka „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 15 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.