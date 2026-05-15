W poprzednim odcinku (390) Manuel odkrył trop intrygi ukartowanej przez Alonsa, co doprowadziło do ostrej kłótni, podczas której wyrzucił ojcu wszystkie pretensje. Jana i Curro w tajemnicy prowadzili poszukiwania nowych informacji o Dolores, obawiając się, że jeden błąd może zdradzić ich działania. Pía przekazała Simonie wiadomość o nieudanej rozmowie kwalifikacyjnej Virtudes, co pogłębiło kryzys w ich relacji. Lorenzo poradził Cruz, by przestała ingerować w życie Manuela, jeśli nie chce stracić go na zawsze. Salvador przygotowywał natomiast romantyczną niespodziankę dla Marii.

Rozmowy od serca odc. 7 - Jedzenie

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 391

Jana dochodzi do wniosku, że nie może dalej okłamywać Abla i w emocjonalnej rozmowie przyznaje, że choć darzyła go uczuciem, to Manuel pozostaje jedynym mężczyzną, o którym nie potrafi zapomnieć. W tym samym czasie Manuel szuka pocieszenia w rozmowie z Martiną – oboje czują się całkowicie zagubieni w gąszczu rodzinnych zobowiązań i narzuconych ról, co na chwilę zbliża ich do siebie jako przyjaciół w niedoli.

Atmosfera w kuchni staje się nie do zniesienia, gdy Maria i Vera wdają się w gwałtowny spór o pochodzenie i własność znalezionych pieniędzy, co grozi trwałym rozłamem wśród personelu. Jednocześnie markiza Cruz z trudem powstrzymuje gniew, obserwując przygotowania Cataliny do ślubu – decyzja pasierbicy, by wystąpić w sukni matki, jest dla niej osobistym policzkiem, na który odpowiada lodowatym milczeniem. Na tym tle Rómulo otrzymuje od Alonsa zgodę na zatrudnienie dodatkowych pracowników, co zwiastuje zmiany na pałacowych korytarzach.

5

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 390. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)