Zaskakująca zmiana w "M jak miłość". Syn Zduńskich już tak nie będzie wyglądać

Zaskakująca metamorfoza Miśka z "M jak miłość"

Powakacyjny sezon "M jak miłość" zaprezentuje widzom zupełnie odmienionego Miśka. Syn Kingi i Piotrka przejdzie niesamowitą przemianę, więc fani serialu mogą być lekko zaskoczeni jego wyglądem. Chłopak przestanie przypominać małe dziecko, do którego sympatycy produkcji zdążyli się przez lata przyzwyczaić, a zamiast tego zacznie wkraczać w wiek młodzieńczy.

Najmłodszy Zduński wyraźnie zmężnieje podczas przerwy w emisji. Oprócz tego chłopak bardzo urośnie i zachowa swoją nową fryzurę ze zmienioną grzywką. Serialowy Misiek powoli zacznie stawać się młodym mężczyzną.

Tak po wakacjach prezentuje się syn Kingi i Piotrka

Odtwórca roli Miśka, Aleksander Bożyk, podzielił się w mediach społecznościowych fotografiami z planu najnowszych odcinków. Na zdjęciach widać wyraźnie, że młody Zduński stracił swoje dziecięce rysy twarzy. Zmiana wzrostu, dorastająca sylwetka i nowa fryzura potęgują ten efekt, sprawiając, że chłopak prezentuje się znacznie poważniej.

Warto zauważyć, że Misiek nie jest jedyną postacią w "M jak miłość", która przejdzie sporą przemianę w najbliższych odcinkach. Cała rodzina Zduńskich zaprezentuje odświeżony wizerunek. Kogo jeszcze spotka wizualna rewolucja w powakacyjnej odsłonie serialu?

Zmiany u innych pociech z klanu Zduńskich w "M jak miłość"

Czas pędzi do przodu dla wszystkich bohaterów, dlatego metamorfoza obejmie także pozostałe dzieci. Zmieni się nie tylko Misiek, ale również Lenka (Olga Cybińska) oraz syn Pawła (Rafał Mroczek) – Antoś (Mikołaj Jankowski). Co więcej, w role bliźniaczek Zuzi i Emilki (Antonina i Michalina Bonecka) już pod koniec minionego sezonu zaczęły wcielać się nowe, starsze dziewczynki.

Twórcy serialu musieli dostosować obsadę do uciekającego czasu. W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" dorastanie dzieci będzie jeszcze bardziej widoczne na ekranie, a widzowie będą mogli śledzić ich wejście w kolejne etapy życia.