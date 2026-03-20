Zaskakująca zmiana w emisji "M jak miłość". Widzowie nie obejrzą nowego odcinka

Brak 1923. odcinka "M jak miłość" w ramówce TVP2. Znamy powód

Widzowie śledzący losy Mostowiaków muszą przygotować się na przerwę w emisji. W poniedziałkowy wieczór, 6 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:55, stacja TVP2 nie pokaże najnowszego, 1923. odcinka "M jak miłość", a także towarzyszącego mu programu kulisowego. Sytuacja wydaje się o tyle zaskakująca, że emitowane tuż przed tą produkcją "Barwy szczęścia" zostaną wyemitowane zgodnie z dotychczasowym planem, oferując widzom premierowy epizod. Dlaczego zatem najchętniej oglądana polska telenowela zniknęła z harmonogramu?

Okazuje się, że za usunięciem popularnego serialu z poniedziałkowego rozkładu jazdy stoją poważne roszady w świątecznej ramówce Telewizji Polskiej. Władze stacji podjęły decyzję o zastąpieniu hitowej produkcji zupełnie innymi, okolicznościowymi propozycjami dla widzów.

Dokument o Krzysztofie Krawczyku i komedia zamiast "M jak miłość"

Przyczyną jednorazowej modyfikacji w programie stacji jest przypadający 6 kwietnia 2026 roku Poniedziałek Wielkanocny. Telewizja Polska postanowiła urozmaicić świąteczny wieczór i tuż po zakończeniu "Barw szczęścia", dokładnie o 20:40, zaproponuje widzom film dokumentalny "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie". Ta specjalna produkcja muzyczna potrwa aż do 22:30, zajmując tym samym czas antenowy zarezerwowany standardowo dla "Kulis M jak miłość" oraz samego serialu.

To jednak nie koniec niespodzianek na ten wieczór, ponieważ zaraz po dokumencie stacja przygotowała kolejny filmowy hit. Punktualnie o 22:30 na antenie zadebiutuje popularna komedia romantyczna "Planeta singli", której seans zakończy się dopiero o 0:55 w nocy. Z tego względu z telewizyjnej ramówki wypadnie nie tylko poniedziałkowy epizod telenoweli o rodzinie Mostowiaków, ale również dwa zaplanowane na ten dzień odcinki medycznego formatu "Na sygnale".

Nowy odcinek "M jak miłość" na VOD i we wtorek. Powrót do stałej emisji

Miłośnicy formatu nie będą musieli jednak uzbrajać się w wielką cierpliwość. Telewizyjna Dwójka wyemituje premierowy, 1923. epizod "M jak miłość" już we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku o standardowej porze. Tego samego wieczoru widzowie będą mogli również obejrzeć kulisy powstawania serialu oraz kolejną odsłonę produkcji "Na sygnale".

Dla najbardziej niecierpliwych fanów istnieje opcja przedpremierowego obejrzenia najnowszych losów ulubionych bohaterów. Wystarczy skorzystać z platformy vod.tvp.pl, gdzie dostęp do 1923. odcinka jest możliwy po wniesieniu odpowiedniej opłaty. Osoby preferujące bezpłatny seans muszą po prostu poczekać na tradycyjną, wtorkową emisję w ogólnodostępnej telewizji, która z pewnością dostarczy sporych emocji.

Przerwa w nadawaniu będzie mieć charakter czysto incydentalny i wyniknie wyłącznie ze świątecznego kalendarza. Począwszy od następnego tygodnia, czyli od poniedziałku 13 kwietnia 2026 roku, serial wróci do dawnego rytmu. Telewizja Polska wznowi regularną emisję telenoweli, która ponownie będzie gościć na ekranach przez dwa dni w tygodniu.