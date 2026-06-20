Zalana łzami Dominika w nowych odcinkach "Barw szczęścia". Co spotka żonę Sebastiana?

Dominika zaleje się łzami w serialu "Barwy szczęścia"

Powrót hitu po letniej przerwie zwiastuje kolejne kłopoty dla ulubienicy widzów. Karolina Chapko opublikowała w internecie materiał zza kulis, prezentując twarz ubrudzoną rozmazanym makijażem. Zapłakane oczy bohaterki jednoznacznie sugerują niezwykle emocjonalne sceny, co dodatkowo potwierdza krótki komentarz zamieszczony przez samą artystkę na jej profilu na Instagramie.

„- No smutno trochę dziś Dominice było - napisała Karolina Chapko."

Z jakiego powodu Bloch-Kowalska w jesiennej ramówce serialu "Barwy szczęścia" znajdzie się w tak fatalnej kondycji psychicznej? Widzowie zachodzą w głowę, co dokładnie wywoła tak ogromny smutek u małżonki Sebastiana. Możliwych scenariuszy dramatu jest kilka.

Relacja z Renatą w serialu "Barwy szczęścia". Konflikt o lokal

Przed letnią pauzą główna bohaterka za ponad 1,1 miliona złotych przejęła na własność bistro „Feel Good". Ten odważny ruch biznesowy mocno uderzył w jej dawną partnerkę, Renatę, w którą wciela się Anna Mrozowska. Zmiana właściciela nastąpiła, gdy kobieta leczyła się w ośrodku, a horrendalna cena zakupu całkowicie zablokowała jej szanse na finansowe dołożenie się do tego miejsca.

W jesiennych odsłonach produkcji przyjaciółka zachowa swoją posadę w lokalu, jednak wiszące w powietrzu ryzyko nawrotu nałogu u Nowak może odmienić tę sytuację. Ukochana Marcina, którego gra Oskar Stoczyński, przerwała leczenie, co w ostatnich epizodach poskutkowało ponownym zażyciem mocnych medykamentów przeciwbólowych. Niewykluczone, że ten niepokojący krok doprowadzi do powtórki z rozrywki, zostawiając ostatecznie Bloch-Kowalską z ogromnymi kłopotami.

Rodzinne dramaty w życiu Dominiki. Zmiany w "Barwach szczęścia"

Źródłem łez mogą być również kwestie rodzinne. Niewykluczone, że mały Mateuszek (Filip Kawalerowicz) odkryje bolesną prawdę, iż nie spotka matki (Weronika Nockowska) przez osiem lat. Istnieje też inna teoria zakładająca nagły zwrot akcji. Sąd apelacyjny może skrócić wyrok Soni, a w konsekwencji Dominika będzie musiała boleśnie pożegnać się z wychowywanym dotychczas chłopcem.

Kolejna hipoteza zakłada kłopoty samego Sebastiana. Bohater ten mocno zaangażował się we wsparcie Justina (Jasper Sołtysiewicz), starając się zdemaskować Karolinę (Marta Dąbrowska). Intrygantka planowała skompromitować chłopaka w oczach Oli (Michalina Robakiewicz), udając jego intymną relację z Reginą (Kamila Kamińska). Niebezpieczeństwo może również czyhać podczas nagrywanego właśnie epizodu na obiekcie sportowym Startu Falenica, gdzie dostrzeżono Kowalskiego.