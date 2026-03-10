Wielki powrót pary w serialu "Barwy szczęścia". Gorący pocałunek po spotkaniu autorskim

Barwy szczęścia, odcinek 3341. Spotkanie autorskie Łukasza Sadowskiego

W 3341. epizodzie produkcji "Barwy szczęścia" fani zobaczą premierę książki autorstwa Łukasza Sadowskiego. Na to ważne wydarzenie przybędą tłumy czytelników oraz najważniejsze osoby z otoczenia początkującego pisarza. Funkcję prowadzącej spotkanie obejmie Weronika (Maria Świłpa), a na widowni zasiądą między innymi Kasia w towarzystwie Ksawerego (Bartosz Gruchot) i Mariusza (Rafał Cieszyński). Obecność rodziny i przyjaciół doda autorowi niezbędnej pewności siebie przed trudnym wystąpieniem. Serwis swiatseriali.interia.pl przypomina, że główny bohater będzie mocno stresował się publiczną konfrontacją z czytelnikami, jednak wsparcie najbliższych szybko zniweluje jego początkowy niepokój.

- Stresujesz się? - zapyta go Ksawery. - Jeszcze jak - odpowie mu Łukasz, po czym zwróci się już do ich całej trójki - Dziękuję, że przyszliście. Przy okazji dowiecie się, o czym jest moja książka. - Nie obrażaj mnie. Już ją przeczytałam - wyzna mu Kasia. - Jest super. Wciągnąłem w dwa wieczory - doda Mariusz.

Kiedy Weronika poprosi wszystkich zgromadzonych o zajęcie przygotowanych miejsc, oficjalna część promocji powieści rozpocznie się od odczytania wybranego fragmentu dzieła. Następnie prowadząca zaprosi publiczność do zadawania pytań, co dość szybko doprowadzi do poruszenia skomplikowanych tematów. Jeden z czytelników nawiąże bezpośrednio do traumatycznych przeżyć autora, wypytując o jego uwięzienie przez cierpiącą na zaburzenia psychiczne Agnieszkę (Katarzyna Tlałka). Pomimo tak bolesnego wątku Sadowski zachowa pełen profesjonalizm i doskonale poradzi sobie z niewygodną sytuacją.

- To może być nawet mocniejsze niż zmyślony kryminał. To jak? Pracuje pan już nad autobiografią? - spyta jeden z czytelników. - Wolę skupić się na przeżyciach bohaterów mojej aktualnej powieści - wyjaśni Łukasz, po czym zasiądzie do podpisywania książek.

Barwy szczęścia, odcinek 3341. Kasia ulotni się z wydarzenia

W dalszej części wieczoru w lokalu "Feel Good" wreszcie pojawi się najbardziej wyczekiwany przez autora gość. Celina natychmiast skieruje swoje kroki w stronę Sadowskiego, aby wytłumaczyć się ze swojego spóźnienia i odebrać zamówiony egzemplarz. Pisarz wcale zrobi jej z tego powodu żadnych wymówek i przyjmie ją z wielkim entuzjazmem. Zamiast pretensji widzowie zobaczą wyraźny flirt i wymianę pełnych sympatii spojrzeń podczas podpisywania pamiątkowej książki.

- Przepraszam pana pisarza za spóźnienie, miałam awarię z klientem - powie Celina, po czym poda mu jego książkę i poprosi o dedykację. - "Dla ulubionej detektyw" - napisze Łukasz, po czym doda zalotnie - Nie mogę się za bardzo rozpisywać, bo inne czytelniczki byłyby zazdrosne... Ale jak już złożę wszystkie autografy, to możemy pomyśleć nad rozwinięciem tej dedykacji.

To zalotne zachowanie natychmiast przykuje czujne oko Kasi. Kobieta szybko zorientuje się w całej sytuacji i wyczuje silne napięcie emocjonalne budujące się między tą dwójką. Chcąc zapewnić im odrobinę prywatności, podejmie błyskawiczną decyzję o opuszczeniu spotkania. Wyprowadzi Ksawerego z restauracji i po krótkim słowie pożegnania skierowanym do autora, całkowicie zniknie z horyzontu.

- Ksawery, idziemy, jutro szkoła - zarządzi Kasia, po czym jeszcze powie na pożegnanie do Łukasza - Jestem pewna, że to będzie bestseller! - A może nawet zrobią film na jej podstawie? Sensacyjny - wtóruje jej Brońska.

Łukasz Sadowski i Celina Brońska dadzą sobie drugą szansę w Barwach szczęścia

Zaledwie kilka minut po wyjściu znajomych główny bohater i jego dawna miłość również zdecydują się opuścić mury kawiarni. Podczas wspólnego powrotu pisarz zdobędzie się na ogromną szczerość i ponownie otworzy przed kobietą swoje serce, jasno deklarując wielkie pragnienie odbudowania zrujnowanej relacji. Tym razem Celina całkowicie zrezygnuje ze zbędnych dyskusji i od razu przejdzie do bardzo konkretnych czynów.

- To co z tą dedykacją? - zapyta ją Sadowski. - Może zostać - szepnie Celina. - A może chcesz być kimś więcej niż tylko "ulubioną"? Bo ja bym chciał... napisać wszystko między nami od nowa - wyzna jej Łukasz, na co Celina przyciągnie go do siebie i zacznie całować, co będzie oznaczało jedno. A mianowicie, że tym razem już się nie wycofa, bo w 3341 odcinku "Barw szczęścia" w końcu uzna, że to już odpowiedni czas i postanowi dać im kolejną szansę.

