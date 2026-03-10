M jak miłość, odc. 1918. Andrzej staje w obronie Pauliny. Padną mocne groźby

2026-03-10 11:40

W 1918. "M jak miłość" Andrzej Budzyński mocno angażuje się w prawny spór swojej dawnej ukochanej. Zrozpaczona Paulina Lipska próbuje uwolnić się od Igora Jabłońskiego, który jest bezwzględnym bandytą. Szybko wychodzi na jaw, że mafioso nie odda żony bez walki. Napięta konfrontacja pod domem mężczyzny uświadamia prawnikowi, z jak niebezpiecznym człowiekiem właśnie rozpoczął wojnę.

"M jak miłość" odcinek 1918. Emisja we wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Andrzej Budzyński postanawia otoczyć Paulinę opieką prawną podczas niezwykle trudnego procesu rozwodowego. Sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana, ponieważ Igor Jabłoński to człowiek powiązany ze światem przestępczym, który szczerze nienawidzi adwokatów. W 1918. odcinku "M jak miłość" prawnik udaje się wraz z dawną miłością pod posiadłość gangstera, aby wesprzeć ją w ryzykownym spotkaniu. Przerażona kobieta zbiera w sobie całą odwagę i oświadcza mężowi prosto w twarz, że zamierza ostatecznie zakończyć ich burzliwy związek.

Igor Jabłoński z "M jak miłość" nie zgadza się na rozwód z Pauliną

Widok żony w towarzystwie mecenasa Budzyńskiego wywołuje u Igora ogromne zaskoczenie.

– Rozwód? - dopytuje z wyraźnym powątpiewaniem mafioso. Lipska jednak stawia sprawę bardzo kategorycznie i nie pozostawia mężowi żadnych złudzeń. Reakcja gangstera jest niezwykle chłodna, a na jego twarzy maluje się czysta pogarda.

– Pozwól mi odjechać… - błaga zdesperowana kobieta, próbując jak najszybciej zakończyć to nieprzyjemne spotkanie przed domem.

– Odjechać możesz, ale odejść ci nie pozwolę, kochanie - odpowiada stanowczo mąż Pauliny. 

Ten krótki dialog uświadamia Andrzejowi, z jak potężnym i mściwym człowiekiem przyszło mu się zmierzyć. Mecenas kompletnie nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że wejście w ten konflikt sprowadzi gigantyczne problemy na całą jego rodzinę. Igor Jabłoński od dawna sieje terror w środowisku prawniczym. Pod płaszczykiem szanowanego biznesmena kryje się bezwzględny gracz z półświatka. To właśnie on zlecił dotkliwe pobicie Kamila Gryca w odwecie za to, że ten odmówił mu pomocy prawnej i wsparł jego rynkowego rywala. Od tamtego tragicznego zdarzenia Gryc wie doskonale, że Jabłoński nie cofnie się przed żadną zbrodnią.

Ucieczka Pauliny Lipskiej od męża. Plan w 1918. odcinku "M jak miłość"

Choć początkowe spotkanie z Igorem mocno paraliżuje Lipską, kobieta wkrótce decyduje się na radykalne posunięcie. Pojawia się w gabinecie Andrzeja Budzyńskiego z nowymi wiadomościami, które mogą całkowicie odwrócić losy jej sprawy rozwodowej.

– Twój mąż wyjechał dziś na kilka dni do Berlina… - powie mecenas, relacjonując najświeższe fakty dotyczące ruchów gangstera.

– A ja chcę skorzystać z okazji i się wyprowadzić – stwierdza stanowczo Paulina.

Udany przebieg tej ryzykownej przeprowadzki może ostatecznie pchnąć procedurę rozwodową na właściwe tory. Przestępca jednak z pewnością nie złoży broni i będzie szukał zemsty za ucieczkę żony. Budzyński powoli zaczyna rozumieć, że pomoc dawnej miłości to gra o najwyższą stawkę.