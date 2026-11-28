Marcin i Kama wyjadą do Grabiny. Nowe problemy Chodakowskich w 1966 odcinku „M jak miłość”!

W 1966 odcinku „M jak miłość” Marcin (Mikołaj Roznerski) zabierze żonę Kamę (Michalina Sosna) oraz dzieci, Maję (Laura Jankowska) i Szymka (Staś Szczypiński), do Grabiny, aby rodzina odpoczęła po trudnych przeżyciach. W ostatnim czasie Chodakowscy mierzyli się z falą hejtu wymierzoną w salon Kamy oraz żądaniem wysokiego odszkodowania ze strony Lilki (Monika Sznajder).

Detektyw ustali w końcu, że kobietę wynajęła Elżbieta (Katarzyna Dąbrowska). Do tego doszło niesłuszne aresztowanie Olka (Maurycy Popiel) w sprawie morderstwa Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk).

Oba te wątki znajdą szczęśliwy finał. Marcin odkryje, że za próbą zniszczenia Kamy stała Elżbieta, i da jej bolesną nauczkę. Po tym Domańska przeprosi go za swoje intrygi i zaproponuje Kamie ogromne odszkodowanie. Z kolei Olek wyjdzie z aresztu, kiedy okaże się, że Aleksandra zamordował Mariusz. Mimo rozwiązania tych spraw w 1966 odcinku „M jak miłość” na rodzinę Chodakowskich spadną następne kłopoty.

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Żak zacznie podejrzewać Kisielową o zdradę. Przerwie urlop Marcina w 1966 odcinku „M jak miłość”!

Podczas romantycznego wyjazdu do Grabiny w 1966 odcinku „M jak miłość” spokój Kamy i Marcina na łonie natury zakłóci Robert (Krzysztof Tyniec). Mąż Zosi nabierze pewności, że Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) dopuszcza się zdrady, i zechce wynająć Chodakowskiego. Żak zwróci się do detektywa akurat wtedy, gdy ten będzie próbował odpocząć od wyczerpującej pracy.

Pod znakiem zapytania stanie to, czy w 1966 odcinku „M jak miłość” Marcin zgodzi się przyjąć zlecenie od Roberta. Taka decyzja mogłaby zakończyć romantyczny wyjazd małżonków do Grabiny, która dotychczas kojarzyła im się z odpoczynkiem, spokojem i beztroską. Nie wiadomo jeszcze, czy Chodakowski ponownie rzuci się w wir obowiązków zawodowych, odsuwając Kamę oraz dzieci na dalszy plan.

Sprawa Roberta i Zosi. Jak zareaguje Chodakowski w 1966 odcinku „M jak miłość”?

W 1966 odcinku „M jak miłość” Chodakowski będzie mógł jednak odrzucić propozycję współpracy albo problem będzie mógł rozwiązać się sam, co często zdarza się u Żaka i Kisielowej. Niewykluczone również, że całe zamieszanie przyniosłoby pozytywne skutki, podobnie jak w niedawnej historii Rogowskich, których działania Roberta na krótko ich do siebie zbliżyły.

W 1966 odcinku „M jak miłość” Chodakowscy będą jednak na zupełnie innym etapie życia. Skoro małżonkowie uporają się z intrygami Elżbiety, poradzą sobie również z Robertem i nikt im nie zaszkodzi.

Kiedy oglądać 1966 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Widzowie zobaczą 1966 odcinek „M jak miłość” we wtorek, 15 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.