La Promesa, odcinek 466: Paco umrze w ramionach Curro, a Lope wścieknie się na Verę [ZDJĘCIA]

Tragiczna śmierć Paca w odcinku 466. serialu „La Promesa”

Wydarzenia te stanowią bezpośrednią kontynuację niebezpiecznej zasadzki w lesie, w której w 464. odcinku Manuel i Curro wpadli w ręce wroga. W nowym epizodzie Jos Juan nie chce skazać ciężko rannego brata na pewną śmierć, jednak obrażenia są zbyt ciężkie. Co więcej, Jos Juan obarcza Curra pełną odpowiedzialnością za tę tragiczną stratę, co prowadzi do otwartego konfliktu.

Paco umiera w ramionach Curra, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok i poczucie winy. Paco tuż przed śmiercią wyjmie zdjęcie swojej ukochanej i powie piękne słowa o miłości do niej, jej głosie, który był dla niego jak najpiękniejsza melodia i perfumach, które doprowadzały go do szaleństwa.

Sekret Marii i gniew Lopego w odcinku 466. serialu „La Promesa”

Śledztwo w sprawie otrucia hrabiego cykutą, o którym w 465. odcinku informował doktor Gamarra, zatacza szersze kręgi. María przyznaje się Janie, że zdradziła Martinie szczegóły śmierci doni Píi. Obawia się teraz, że nieświadomie podsunęła jej morderczy plan. Tymczasem w służbówce wrze z innego powodu. Lope jest wściekły na Verę, ponieważ dziewczyna wygadała się innym pracownikom o jego ukrytych długach i pobiciu przez bandytów.

Pojednanie z rodziną w odcinku 466. W serialu „La Promesa”

Na tle trudnych i bolesnych wydarzeń dochodzi do pozytywnego przełomu w relacjach rodzinnych. Virtudes ostatecznie godzi się z Simoną i prosi matkę o bezcenną pomoc w odzyskaniu synka Adolfita. Doświadczona kucharka bez dłuższego wahania decyduje się wesprzeć córkę w tej walce.

Kiedy i gdzie oglądać 466. odcinek „La Promesy”?

Najnowszy odcinek 466 serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Wszystkie epizody można oglądać również na platformie streamingowej TVP VOD, dzięki czemu fani nie muszą martwić się jeśli pominą któryś z bieżących odcinków.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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