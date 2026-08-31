Dziedzictwo, odcinek 1018: Sedat dopadnie Poyraza. Szantażem zmusi go do nielegalnych walk [ZDJĘCIA]

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Sedat nie pozwoli Poyrazowi odejść

Poyraz już wcześniej przekonał się, jak niebezpieczne mogą być związki z nielegalnymi walkami. Zgodził się na ryzykowny pojedynek, ponieważ obawiał się, że może stracić Nanę, ale później próbował wyjaśnić jej prawdziwe powody swojej decyzji w 1013. odcinku "Dziedzictwa".

Mimo że wydarzenia związane z walką były dla niego bolesnym doświadczeniem, Sedat nie zamierzał pozwolić mu odejść. Poyraz próbował więc odciąć się od tego świata i postanowił nie brać udziału w kolejnych pojedynkach.

W 1017. odcinku „Dziedzictwa” Sedat wysłał mu groźby po tym, jak Poyraz zrezygnował z walk w klatce. Poyraz w 1017. odcinku tureckiego hitu stanowczo odmówił i przysiągł, że będzie bronił swojej rodziny. Wydawało się, że nie zamierza już ustępować.

Szantaż w 1018. odcinku „Dziedzictwa” zmusi Poyraza do walk

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Sedat osobiście pojawi się w warsztacie. Nie będzie już tylko groził Poyrazowi na odległość. Tym razem zastosuje podstępny szantaż, który sprawi, że mężczyzna zostanie postawiony pod ścianą.

Poyraz zostanie zmuszony do stoczenia serii nielegalnych walk. Sedat pokaże w ten sposób, że nie zamierza pogodzić się z utratą zawodnika. Poyraz będzie musiał ponownie zmierzyć się z brutalnym światem nielegalnych walk, choć wcześniej był przekonany, że zdoła definitywnie zakończyć ten rozdział.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz będzie ukrywał prawdę przed Naną?

Dramat Poyraza rozegra się w chwili, gdy jego relacja z Naną zaczyna wreszcie zmierzać w zupełnie innym kierunku. Podczas wspólnej kwarantanny ich więź jeszcze bardziej się zacieśniła, a Poyraz był zdecydowany wyznać jej, co naprawdę czuje.

W końcu w 1017. odcinku "Dziedzictwa" zdobył się nawet na odwagę i powiedział Nanie o swojej miłości, nie wiedząc, że kobieta śpi i nie słyszy jego słów. W 1018. odcinku „Dziedzictwa” oboje wrócą już do zdrowia, a Poyraz ponownie postanowi nie zwlekać z wyznaniem.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1018

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1018. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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