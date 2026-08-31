Dziedzictwo, odcinek 1018: Katastrofa tuż przed zaręczynami. Kivanc ulegnie wypadkowi [ZDJĘCIA]

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” zaręczyny Aynur i Kivanca przerwie dramat

Jeszcze niedawno wydawało się, że Aynur podjęła ostateczną decyzję. Kobieta przyjęła niespodziewaną propozycję zaręczyn Kivanca w 1013. odcinku "Dziedzictwa", choć jej wybór był poprzedzony rozczarowaniem związanym z Sinanem i jego relacją z Ezgi.

W odcinku 1014. tureckiego hitu sytuacja wcale nie stała się prostsza. Aynur zgodziła się związać z Kivancem, ale nie przestała myśleć o Sinanie. Prokurator również nie potrafił pogodzić się z tym, co się wydarzyło, a Lerzan w 1015. odcinku uświadomiła mu, że decyzja Aynur o zaręczynach mogła być jedynie próbą ucieczki przed własnymi uczuciami.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” wszystko rozegra się w dniu planowanych zaręczyn. Zanim jednak Aynur i Kivanc będą mogli rozpocząć nowy etap życia, dojdzie do dramatycznego wypadku samochodowego. Kivanc trafi do szpitala, a uroczystość przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie.

Wypadek Kivanca w 1018. odcinku „Dziedzictwa” postawi Aynur w trudnej sytuacji

Dramat Kivanca będzie szczególnie trudny dla Aynur, która już wcześniej nie była pewna swoich uczuć. Choć zapewniała Sinana, że jest przekonana do swojego wyboru, w rzeczywistości wciąż nie potrafiła odciąć się od przeszłości.

Tymczasem Sinan nie zamierzał całkowicie znikać z jej życia. Jeszcze przed zaręczynami w 1017. odcinku odnajdzie Aynur i wręczy jej prezenty, zapewniając ją o swoim wsparciu. Ich intymną rozmowę przerwie jednak Adalet.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Adalet dodatkowo spróbuje przemówić Aynur do rozsądku. Przypomni jej, że do zaręczyn z Kivancem zostało już tylko kilka godzin i przekona ją, że powinna raz na zawsze zapomnieć o Sinanie. Aynur nie będzie jednak w stanie zapanować nad uczuciami do prokuratora.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Sinan będzie czuwał przy Aynur

Po wypadku Kivanca to właśnie Sinan pojawi się w szpitalu. Mężczyzna będzie czuwał przy zdezorientowanej Aynur i wesprze ją w chwili, gdy jej narzeczony znajdzie się pod opieką lekarzy.

Sytuacja będzie miała dla tej dwójki jeszcze większe znaczenie, ponieważ Sinan również coraz trudniej będzie wypierać prawdę o własnych uczuciach. Wszystko wskazuje więc na to, że dramatyczne wydarzenia mogą ponownie zbliżyć go do Aynur.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1018

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1018. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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