Sanatorium miłości 2026 odc. 4. Afera z Barbarą! Uczestniczka zaatakowała koleżankę

Czwarty odcinek szóstej edycji programu Sanatorium miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kuracjusze rozpoczną dzień bardzo aktywnie, bo pod okiem samego mistrza olimpijskiego, Roberta Korzeniowskiego, wezmą udział w profesjonalnym treningu. Sportowa energia i rywalizacja szybko jednak ustąpią miejsca gęstej atmosferze, a wszystko przez narastający w grupie konflikt.

Konflikt w Sanatorium miłości. Barbara podpadła grupie

Wydarzenia z poprzednich dni sprawiły, że cierpliwość uczestników do jednej z kuracjuszek, Barbary, ostatecznie się wyczerpała. Sprawa stanie się na tyle poważna, że zostanie poruszona podczas spotkania grupy z prowadzącą, Martą Manowską. Głos w tej sprawie zabierze między innymi Bożena, która wprost opowie o nieprzyjemnym zdarzeniu i agresywnym zachowaniu koleżanki.

Miałam nieprzyjemną sytuację, ponieważ zaatakowała mnie. Padły mocne słowa, wulgaryzmy, ja sobie na to nie pozwolę. Ja się wycofałam, jak większość grupy, nie chcieliśmy mieć bliższego kontaktu z nią. Nie można porozmawiać, nie można powiedzieć: uspokój się, bo jest od razu atak

- powie poruszona Bożena.

Słowa kuracjuszki wstrząsną pozostałymi i samą prowadzącą. Marta Manowska podejmie próbę mediacji i rozmowy z Barbarą, by zażegnać poważny kryzys w grupie. Czy jej interwencja przyniesie oczekiwany skutek i w sanatorium znów zapanuje spokój? O tym przekonamy się już w najbliższym odcinku.

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Gorący romans na parkiecie!

Po dniu pełnym sportowych i nerwowych wrażeń, wieczorem przyjdzie czas na chwilę wytchnienia. Kuracjuszy czekają tradycyjne fajfy, które okażą się idealną okazją do rozładowania napięcia. Taniec nie tylko uwalnia endorfiny, ale również zbliża do siebie ludzi. Na parkiecie prawdziwy popis da Henryk z Gliwic. Choć będzie flirtował z kilkoma paniami, to swoją uwagę skupi przede wszystkim na Emilii, z którą zatańczy niezwykle sensualny taniec. Mężczyzna nie będzie ukrywał, że koleżanka mocno zawróciła mu w głowie. - Emilia… czuję, że jakaś iskierka tam jest, ale to trzeba jeszcze czasu. Jak patrzę jej w oczy, to mi kolana się robią z waty – wyzna szczerze Henryk. Wszystko wskazuje na to, że w Krynicy-Zdroju rodzi się nowe, gorące uczucie!

Kiedy i gdzie oglądać nowy odcinek Sanatorium miłości 2026?

Najbliższy, 4. odcinek „Sanatorium miłości” zobaczymy w niedzielę, 31 marca, o godzinie 21:25 w TVP1. Uwaga, nastąpi zmiana w emisji kolejnego epizodu! Odcinek 5. zostanie pokazany wyjątkowo w Poniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia, o 21:25 w Jedynce. Dzień wcześniej, w niedzielę wielkanocną, o tej porze TVP wyemituje zerowy odcinek nowej edycji programu Rolnik szuka żony, w którym poznamy kandydatów i kandydatki do show.