Renata zostanie w "Feel Good"! Zaskakująca decyzja Dominiki w nowych odcinkach "Barw szczęścia"

Nowa właścicielka „Feel Good” – Dominika przejmie biznes pod nieobecność Renaty

Po wakacyjnej przerwie w „Barwach szczęścia” widzowie ponownie zobaczą Dominikę i Renatę wspólnie pracujące w „Feel Good”. Sytuacja jednak ulegnie zmianie, ponieważ to Bloch-Kowalska zostanie wyłączną właścicielką lokalu. Kiedy Nowak będzie przebywać w ośrodku leczenia uzależnień, Dominika wystartuje w licytacji o nieruchomość i zakończy ją sukcesem.

Kelnerka zaskoczy swoją przyjaciółkę, inwestując w lokal okrągły milion złotych. Renata nie będzie dysponować takimi środkami, zwłaszcza że większość swoich oszczędności wydała na silne leki przeciwbólowe, co ostatecznie doprowadziło ją na odwyk.

W 3387. odcinku serialu Renata opuści ośrodek i zderzy się z nową, szokującą dla niej rzeczywistością. Od tego momentu biznes nie będzie już ich wspólnym przedsięwzięciem. Dominika, jako jedyna szefowa, mogłaby zwolnić przyjaciółkę – do czego wcześniej będzie namawiał ją Sebastian, widząc, że żona musi radzić sobie sama. Jednak Bloch-Kowalska podejmie zupełnie inną decyzję.

27

Dominika nie zwolni Renaty w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Najnowsze zdjęcia z planu serialu rozwiewają wątpliwości. Filip Kowalewicz udostępnił w sieci fotografię, na której pozuje wspólnie z Anną Mrozowską i Karoliną Chapko. Cała trójka znajduje się w lokalu „Feel Good”, co jasno sugeruje, że Renata nie straci pracy, a Dominika postanowi zatrzymać przyjaciółkę w zespole.

- 👊 Gotowi do działania 👊 #barwyszczęścia #superteam #naplanie #backstage #tvseries.

W nowych odcinkach po wakacjach Dominika zatrudni Renatę w swoim własnym biznesie, działając wbrew wcześniejszym radom męża. Powody takiej decyzji mogą być złożone.

Dlaczego Renata zostanie w „Feel Good”? Kulisy decyzji Dominiki

Prawdopodobnie po wakacyjnej przerwie Dominika nie będzie miała serca odsunąć przyjaciółki od wspólnej pasji. Wyjście z odwyku będzie miało szansę całkowicie odmienić Renatę, pozwalając jej pokonać nałóg, odzyskać zdrowie i wrócić do pełni sił zawodowych sprzed kryzysu.

Należy również pamiętać, że licytacja odbęzie się wyłącznie z udziałem Bloch-Kowalskiej, właśnie ze względu na nieobecność Nowak. Możliwe, że nowa właścicielka będzie odczuwać pewne wyrzuty sumienia. Chociaż wcześniej Renata nie chciała kupować lokalu i preferowała wynajem, jej decyzje były wtedy podyktowane uzależnieniem.

Czas pokaże, czy po terapii podejście Renaty ulegnie zmianie. Być może zdecyduje się zainwestować własne środki lub znajdzie inne porozumienie z nową szefową. Na ten moment pewne jest jedno – przyjaciółki znów połączą siły w „Feel Good”.