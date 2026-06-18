Ranczo. Wiemy, kto po latach zagra słynnego Hot Doga, psa Lucy i Kusego - ZDJĘCIA

Nowy sezon serialu "Ranczo" ze zmienionym tytułem

Prace na planie potrwają do sierpnia, a efektem tych intensywnych działań będzie sześć zupełnie nowych odcinków. Twórcy zapowiadają, że po dziesięciu latach przerwy wieś Wilkowyje i jej barwni mieszkańcy przejdą sporą metamorfozę. Fani muszą przygotować się również na modyfikację nazwy, ponieważ jedenasty sezon trafi na ekrany jako "Ranczo. Zemsta wiedźm". Reżyser produkcji, Wojciech Adamczyk, uspokaja jednak sympatyków serii, że na ekranie ponownie zobaczą perfekcyjnie ukazany obraz polskiego społeczeństwa, uwzględniający zarówno nasze narodowe zalety, jak i wady.

Jak zdradził Wojciech Adamczyk w rozmowie z programem „Pytanie na śniadanie”, na widzów czeka sporo niespodzianek. „Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami. Ona może być tym razem troszeczkę dotkliwa, ale mam nadzieję trafna i dająca do myślenia. »Ranczo« jak zwykle będzie się starało poprzez rozrywkę, uśmiech porozmawiać z widzami na tematy, które wszystkich interesują” – ujawnił reżyser w śniadaniówce stacji TVP.

Ukochany pies Lucy w serialu "Ranczo" zmieni płeć

Sympatycy hitu Telewizji Polskiej doskonale pamiętają dworkowe życie z udziałem golden retrievera o imieniu Hot Dog. Czworonóg towarzyszył Amerykance na każdym kroku od samego początku historii. W realizowanej obecnie, dwadzieścia lat po premierze pierwszego odcinka, jedenastej transzy hitu wystąpi inna psina. Rola przypadła suczce Astrid, która pochodzi z renomowanej hodowli Puppy Team FCI. Zwierzę pracowało na planie przez blisko tydzień, a ostatnie sceny z udziałem filmowego pupila nakręcono w niedzielę, 14 czerwca 2026 roku w dobrze znanym widzom dworku.

Przedstawiciele hodowli podzielili się swoimi wrażeniami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Mamy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć z Astrid – jako Hot Dog w zdjęciach do kolejnego sezonu serialu »Ranczo«” – napisano na oficjalnym profilu na Facebooku. W kolejnym wpisie dodano szczegóły dotyczące pracy na planie.

„Niedziela była ostatnim dniem nagrań z udziałem Hot Doga w dworku Lucy. To był bardzo wyczerpujący tydzień ale satysfakcja wielka♥️Astrid dzielnie dała radę i bardzo serdecznie zaprasza do oglądania 11 sezonu Ranczo🎬🥰” – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Puppy Team FCI.

To już trzeci odtwórca roli psa Hot Doga w serialu "Ranczo"

Przygotowaniem filmowego zwierzęcia opiekują się dwie profesjonalne trenerki, które na miejscu kręcenia zdjęć udzieliły wywiadu reporterom „Pytania na śniadanie”. Ekspertki zgodnie przyznały, że nowa podopieczna znakomicie radzi sobie przed kamerami.

Specjalistki wyjawiły również zaskakujący fakt dotyczący wcześniejszych odsłon produkcji, z którego wynika, że to już trzeci z kolei pies odgrywający tę samą postać w uwielbianym hicie stacji TVP. O szczegółach opowiedziała przed kamerami śniadaniówki Agata Kordos.

„Dla nas najważniejsze jest podstawowe posłuszeństwo i charakter psa. Musi być odważny, chętny do współpracy z człowiekiem i łakomy. Lubimy jak psy są łakome, bo wtedy jest łatwiej psa zmotywować. To nie jest pierwszy Hot Dog. W poprzednich seriach na pewno grały trzy psy. Trafiły nam się suczki. Wszystkie trzy, które wcześniej grały to były dziewczyny. Teraz też jest dziewczynka” – przekazała trenerka w rozmowie z dziennikarzami „Pytania na śniadanie”.