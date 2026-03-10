"Policjantki i Policjanci", odcinek 1382: Emilka i Jacek, za namową Gai, podejmują próbę odbudowy swojej relacji

Poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając bohaterów w wir zawodowych i prywatnych zawirowań. Sołtys, mimo własnych rozterek, musiał odłożyć na bok rozmowę z Leną, by zająć się sprawą brutalnego pobicia Leszka. Śledztwo przyniosło szokujące odkrycie, ponieważ okazało się, że za atakiem stały dwie nastolatki, których bezwzględność zaskoczyła nawet doświadczonych funkcjonariuszy. Sprawę dodatkowo komplikowała hipoteza, że jedna z napastniczek mogła być córką ofiary. W tym samym czasie Bartek stanął przed niezwykle trudnym wyborem w swoim życiu uczuciowym. Z tyloma otwartymi wątkami i narastającym napięciem, pozostaje pytanie, jakie konsekwencje przyniosą kolejne decyzje bohaterów.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1382 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od wizyty pani Jadwigi na komendzie, która złoży zawiadomienie o rozpoznaniu oszustki. Kobieta ta, podszywając się pod pracownicę administracji, kilka dni wcześniej dokonała kradzieży w jej mieszkaniu. Łupem złodziejki padły cenne pamiątki w postaci biżuterii oraz wszystkie oszczędności starszej pani. Policjanci Marek i Daria szybko ustalają, że to nie jedyny taki przypadek na osiedlu i rozpoczynają intensywne śledztwo w celu ujęcia sprawczyni. W międzyczasie, w wątku prywatnym, Emilka i Jacek za namową Gai podejmą próbę odbudowy swojej relacji, jednak nieoczekiwane wydarzenia tego wieczoru mogą pokrzyżować ich plany.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1382 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocjonujących zwrotów akcji i osobistych perypetii ulubionych bohaterów. Nadchodząca historia z pewnością dostarczy wielu wrażeń, zarówno w wątku kryminalnym, jak i prywatnym funkcjonariuszy. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z losami wrocławskich policjantów, kluczowe są informacje o emisji. Premierowy odcinek 1382 serialu "Policjantki i Policjanci" będzie można obejrzeć we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

„Policjantki i Policjanci” to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów realistycznym obrazem pracy wrocławskiej policji. Fabuła wciąga, ponieważ śledzimy nie tylko pełne napięcia interwencje i akcje kryminalne, ale także zagłębiamy się w prywatne życie bohaterów. Obserwujemy ich zmagania ze stresem, problemy rodzinne oraz chwile zwątpienia, co sprawia, że postacie stają się nam bliższe. To właśnie to połączenie dynamicznej akcji z wątkami obyczajowymi jest kluczem do sukcesu produkcji. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska jako Karolina Rachwal

Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach

Magda Malcharek jako Aleksandra Wysocka

Wojciech Sukiennik jako Krzysztof Zapała

Paweł Monsiel jako Szymon Zieliński

Magda Szczepanek jako Joanna Zatońska

Wiesław Cichy jako Adam Kobielak

Anna Kukawska jako Emilia Drawska Zapała

Przemysław Puchała jako Jacek Nowak