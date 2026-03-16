Pierwsza miłość, odcinek 4184: Julka chce znaleźć Pawła. Marysi zrzednie mina

"Pierwsza miłość" odcinek 4184. Julka będzie naciskać na bliskich

Młoda Julka zacznie domagać się wszelkich informacji na temat swojego ojca. Julka nigdy nie miała okazji go poznać, dlatego każdy szczegół z jego przeszłości okaże się dla niej niezwykle ważny. Jej determinacja i dociekliwość sprawią, że odegra kluczową rolę w rozwiązywaniu zagadki związanej z Pawłem.

Marysia zmierzy się z przeszłością w "Pierwszej miłości"

Dla Marysi wspomnienia o byłym partnerze będą niezwykle bolesne. Choć obecność Kacpra da jej chwilowe wytchnienie, dawne emocje szybko powrócą. Jedna fotografia sprawi, że skrzętnie ukrywane sekrety znów ujrzą światło dzienne, zmuszając kobietę do konfrontacji z bolesnymi wydarzeniami. Julka jednak nie zrezygnuje ze swoich planów – nawet podczas swoich 16. urodzin jej największym marzeniem będzie spotkanie z tatą, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak blisko jest odkrycia prawdy.

Dramat Pawła w Kolumbii. Czy wróci do Wrocławia?

W tym samym czasie Paweł będzie przeżywał prawdziwy koszmar w Kolumbii. Janek podejmie karkołomne starania, by uwolnić mężczyznę z więzienia La Corona. Dziennikarz będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu don Jose, który zażąda astronomicznej kwoty pół miliona dolarów za wolność więźnia. Brutalne ataki fizyczne i ciągłe naciski ze strony przestępców dobitnie pokażą dramatyczne położenie Pawła. Jego szanse na ocalenie będą uzależnione od zdeterminowania Janka i Artura.

Wiadomo już, że Janek nie podda się bez walki o życie Krzyżanowskiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Julka w końcu spotka swojego ojca. Z kolei dla Marysi powrót byłego partnera do Wrocławia byłby ogromnym wstrząsem. Czy nastolatka pozna wreszcie całą prawdę o swoim tacie? W 4184. odcinku "Pierwszej miłości" sekret Pawła zacznie powoli wychodzić na jaw, głównie dzięki niezwykłemu uporowi Julki.