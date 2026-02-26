Spis treści
W poprzednim odcinku (4162) odurzoną środkami nasennymi Lilkę zabrało pogotowie, a policja rozpoczęła poszukiwania zaginionej Poli. Bliscy Kingi nie mogli uwierzyć, że byłaby zdolna do uprowadzenia dziecka, lecz Janek zaczął mieć wątpliwości. Zwabiona podstępem Kinga została aresztowana. Dzięki wstawiennictwu Igi u Jamesa Alan otrzymał drugą szansę, po udanej rozmowie wziął pożyczkę pod przyszłą pensję, świętował sukces i snuł wielkie plany. Iga była zaniepokojona dziwnym zachowaniem Jamesa, który raz był miły i flirtujący, a innym razem całkowicie ją ignorował. Borys podjął desperacką próbę ratowania Iskry; dowiedziawszy się, że klub ma zostać sprzedany pod inwestycję developerską, wszedł w konflikt z kontrahentem i złożył kontrofertę, na którą nie miał pokrycia, a szef dał mu jeden dzień na zebranie pieniędzy.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4163
Ważą się losy Kingi – sąd ma zdecydować o przedłużeniu aresztu na 3 miesiące. Przyjaciele walczą o jej wolność i wiarygodność. Lilka tymczasem przekonuje Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by móc zabrać Polę. Stańczuk jest rozczarowany żoną. Wtedy jednak słyszy słowa, które zostawiają go z niepokojącym pytaniem o to, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki. W całym zamieszaniu związanym z aresztowaniem Kingi, na progu Tomka zjawia się Jolka. Zerwała wreszcie z Mikim i oto jest - z dzieckiem i walizką, gotowa, by z Tomkiem zamieszkać. Nie mogła wybrać gorszego momentu. W chwili, gdy Angelika jest już po pierwszej dawce chemii przygotowującej do przeszczepu, Borys szantażuje Bolesława – potrzebuje ćwierć miliona na kupno Iskry albo nie odda szpiku. Wojnar nie ma pojęcia z kim ośmielił się zadrzeć.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4163. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 26 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)