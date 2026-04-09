Pierwsza miłość, odc. 4197: Marysia spotyka Pawła po latach. Kacper nie wytrzymuje napięcia

Joanna Dembek
2026-04-09 10:59

Zbliża się 4197. odcinek kultowego serialu Polsatu. Widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego spotkania Marysi z Pawłem, które mocno uderzy w pewność siebie Kacpra. Z kolei Julita spróbuje zatracić się w imprezowym szaleństwie, by uciec przed narastającymi problemami. Premiera nowej odsłony zaplanowana jest na czwartek, 16 kwietnia.

Pierwsza miłość, odc. 4197: Marysia (Aneta Zając) spotyka Pawła (Mateusz Kościukiewicz) po latach. Kacper (Damian Kulec) nie wytrzymuje napięcia
Co wydarzyło się w 4196. odcinku "Pierwszej miłości"?

W minionym epizodzie Paweł powrócił jako wrak człowieka. Nękany koszmarami mężczyzna błagał Marysię o widzenie, a narastające między nimi napięcie natychmiast wyczuł Kacper. Tymczasem wyczerpany sprawą Jamesa Alan doprowadził do ostrego starcia w planetarium, bezpardonowo grożąc Marcelinie. Z kolei Bolesław dostał stanowczy zakaz odwiedzin żony w klinice, podczas gdy terapeutka usilnie namawiała Elizę do zgłoszenia domowej przemocy. Mężczyzna musiał również zmierzyć się z oskarżeniami o zlecenie podpalenia auta potencjalnego kupca klubu, o co ostatecznie podejrzewano Borysa.

"Pierwsza miłość", odcinek 4197: Napięte spotkanie Marysi z Pawłem

W najnowszej odsłonie dochodzi wreszcie do długo odkładanej konfrontacji Marysi i Pawła. Choć Kacper deklaruje zaufanie do partnerki, pojawienie się na horyzoncie jej dawnego kochanka brutalnie burzy jego spokój. Wątpliwości zazdrosnego męża potęguje Marek, który doskonale pamięta toksyczną historię tej dwójki i nie szczędzi Pawłowi ostrej krytyki. Na innym froncie Mikołaj coraz śmielej podrywa żonę Oskara, wręczając zaskoczonej Kalinie własnoręcznie przygotowany wypiek. Z boku obserwuje to Alan, który utwierdza się w przekonaniu, że obawy Oskara były w pełni uzasadnione. Równolegle Radek musi pilnie wyjechać z Mają na medyczne sympozjum, co doszczętnie rujnuje urodzinowe plany Julity. Rozżalona dziewczyna postanawia utopić smutki na parapetówce u Floriana. Trafia tam również Filip, którego Angelika zignorowała z powodu wizyty ważnego gościa. Mimo początkowych fochów, oboje szybko dają się porwać imprezowemu szaleństwu.

Kiedy i gdzie oglądać 4197. odcinek "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat?

Popularna produkcja stacji Polsat gości na telewizyjnych ekranach we wszystkie dni robocze punktualnie o godzinie 18:00. Premiera najnowszego, 4197. odcinka została zaplanowana na czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w porze oficjalnej emisji, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie nowości, a także archiwalne epizody, są na bieżąco udostępniane dla internautów w obrębie serwisu streamingowego Polsat Box Go.

O czym jest serial "Pierwsza miłość" i kto w nim gra?

Ten kultowy serial obyczajowy, osadzony w realiach współczesnego Wrocławia, niezmiennie od 2004 roku przyciąga przed ekrany tłumy lojalnych widzów. Główną osią wielowątkowej fabuły pozostają burzliwe perypetie Marysi i Pawła, którym kroku dotrzymują dramaty rodzinne Alana czy Kingi. Telewizyjny hit obfituje w bolesne zdrady, nagłe zwroty akcji i romantyczne uniesienia, nierzadko czerpiąc również z motywów czysto kryminalnych oraz zjawisk społecznych.

Przed kamerami od lat pojawia się plejada rodzimych gwiazd. Na ekranie można podziwiać następujących aktorów:

  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
  • Patryk Pniewski jako Krystian Domański
  • Wojciech Błach jako Michał Domański
  • Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
  • Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Marek Siudym jako Edward Stryjeński
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
  • Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
  • Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
  • Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
  • Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
  • Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
  • Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
  • Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
  • Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
  • Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
  • Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
  • Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed jako Melisa
  • Julia Kamińska jako Maja
