Pierwsza miłość, odc. 4197: Marysia spotyka Pawła po latach. Kacper nie wytrzymuje napięcia

Co wydarzyło się w 4196. odcinku "Pierwszej miłości"?
W minionym epizodzie Paweł powrócił jako wrak człowieka. Nękany koszmarami mężczyzna błagał Marysię o widzenie, a narastające między nimi napięcie natychmiast wyczuł Kacper. Tymczasem wyczerpany sprawą Jamesa Alan doprowadził do ostrego starcia w planetarium, bezpardonowo grożąc Marcelinie. Z kolei Bolesław dostał stanowczy zakaz odwiedzin żony w klinice, podczas gdy terapeutka usilnie namawiała Elizę do zgłoszenia domowej przemocy. Mężczyzna musiał również zmierzyć się z oskarżeniami o zlecenie podpalenia auta potencjalnego kupca klubu, o co ostatecznie podejrzewano Borysa.
"Pierwsza miłość", odcinek 4197: Napięte spotkanie Marysi z Pawłem
W najnowszej odsłonie dochodzi wreszcie do długo odkładanej konfrontacji Marysi i Pawła. Choć Kacper deklaruje zaufanie do partnerki, pojawienie się na horyzoncie jej dawnego kochanka brutalnie burzy jego spokój. Wątpliwości zazdrosnego męża potęguje Marek, który doskonale pamięta toksyczną historię tej dwójki i nie szczędzi Pawłowi ostrej krytyki. Na innym froncie Mikołaj coraz śmielej podrywa żonę Oskara, wręczając zaskoczonej Kalinie własnoręcznie przygotowany wypiek. Z boku obserwuje to Alan, który utwierdza się w przekonaniu, że obawy Oskara były w pełni uzasadnione. Równolegle Radek musi pilnie wyjechać z Mają na medyczne sympozjum, co doszczętnie rujnuje urodzinowe plany Julity. Rozżalona dziewczyna postanawia utopić smutki na parapetówce u Floriana. Trafia tam również Filip, którego Angelika zignorowała z powodu wizyty ważnego gościa. Mimo początkowych fochów, oboje szybko dają się porwać imprezowemu szaleństwu.
Kiedy i gdzie oglądać 4197. odcinek "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat?
Popularna produkcja stacji Polsat gości na telewizyjnych ekranach we wszystkie dni robocze punktualnie o godzinie 18:00. Premiera najnowszego, 4197. odcinka została zaplanowana na czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w porze oficjalnej emisji, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie nowości, a także archiwalne epizody, są na bieżąco udostępniane dla internautów w obrębie serwisu streamingowego Polsat Box Go.
O czym jest serial "Pierwsza miłość" i kto w nim gra?
Ten kultowy serial obyczajowy, osadzony w realiach współczesnego Wrocławia, niezmiennie od 2004 roku przyciąga przed ekrany tłumy lojalnych widzów. Główną osią wielowątkowej fabuły pozostają burzliwe perypetie Marysi i Pawła, którym kroku dotrzymują dramaty rodzinne Alana czy Kingi. Telewizyjny hit obfituje w bolesne zdrady, nagłe zwroty akcji i romantyczne uniesienia, nierzadko czerpiąc również z motywów czysto kryminalnych oraz zjawisk społecznych.
Przed kamerami od lat pojawia się plejada rodzimych gwiazd. Na ekranie można podziwiać następujących aktorów:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym jako Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska jako Maja