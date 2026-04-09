Pierwsza miłość, odc. 4197: Marysia spotyka Pawła po latach. Kacper nie wytrzymuje napięcia

Co wydarzyło się w 4196. odcinku "Pierwszej miłości"?

W minionym epizodzie Paweł powrócił jako wrak człowieka. Nękany koszmarami mężczyzna błagał Marysię o widzenie, a narastające między nimi napięcie natychmiast wyczuł Kacper. Tymczasem wyczerpany sprawą Jamesa Alan doprowadził do ostrego starcia w planetarium, bezpardonowo grożąc Marcelinie. Z kolei Bolesław dostał stanowczy zakaz odwiedzin żony w klinice, podczas gdy terapeutka usilnie namawiała Elizę do zgłoszenia domowej przemocy. Mężczyzna musiał również zmierzyć się z oskarżeniami o zlecenie podpalenia auta potencjalnego kupca klubu, o co ostatecznie podejrzewano Borysa.

"Pierwsza miłość", odcinek 4197: Napięte spotkanie Marysi z Pawłem

W najnowszej odsłonie dochodzi wreszcie do długo odkładanej konfrontacji Marysi i Pawła. Choć Kacper deklaruje zaufanie do partnerki, pojawienie się na horyzoncie jej dawnego kochanka brutalnie burzy jego spokój. Wątpliwości zazdrosnego męża potęguje Marek, który doskonale pamięta toksyczną historię tej dwójki i nie szczędzi Pawłowi ostrej krytyki. Na innym froncie Mikołaj coraz śmielej podrywa żonę Oskara, wręczając zaskoczonej Kalinie własnoręcznie przygotowany wypiek. Z boku obserwuje to Alan, który utwierdza się w przekonaniu, że obawy Oskara były w pełni uzasadnione. Równolegle Radek musi pilnie wyjechać z Mają na medyczne sympozjum, co doszczętnie rujnuje urodzinowe plany Julity. Rozżalona dziewczyna postanawia utopić smutki na parapetówce u Floriana. Trafia tam również Filip, którego Angelika zignorowała z powodu wizyty ważnego gościa. Mimo początkowych fochów, oboje szybko dają się porwać imprezowemu szaleństwu.

Kiedy i gdzie oglądać 4197. odcinek "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat?

Popularna produkcja stacji Polsat gości na telewizyjnych ekranach we wszystkie dni robocze punktualnie o godzinie 18:00. Premiera najnowszego, 4197. odcinka została zaplanowana na czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w porze oficjalnej emisji, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie nowości, a także archiwalne epizody, są na bieżąco udostępniane dla internautów w obrębie serwisu streamingowego Polsat Box Go.

O czym jest serial "Pierwsza miłość" i kto w nim gra?

Ten kultowy serial obyczajowy, osadzony w realiach współczesnego Wrocławia, niezmiennie od 2004 roku przyciąga przed ekrany tłumy lojalnych widzów. Główną osią wielowątkowej fabuły pozostają burzliwe perypetie Marysi i Pawła, którym kroku dotrzymują dramaty rodzinne Alana czy Kingi. Telewizyjny hit obfituje w bolesne zdrady, nagłe zwroty akcji i romantyczne uniesienia, nierzadko czerpiąc również z motywów czysto kryminalnych oraz zjawisk społecznych.

Przed kamerami od lat pojawia się plejada rodzimych gwiazd. Na ekranie można podziwiać następujących aktorów:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja