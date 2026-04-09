Barwy szczęścia 3360: Kornel uderza w Weronikę po jej artykule. Wybucha wielka awantura, a Modrzycki reaguje

W minionym epizodzie Karolina nie zwalniała tempa w swoich hotelowych intrygach. Kobieta knuła kolejne oszustwa z Brunem i przymusiła Kajtka do radykalnych cięć w personelu, przed czym bezskutecznie próbował ostrzec go Justin. Równolegle Małgorzata zaangażowała Rawiczową w proces sprzedaży rezydencji należącej do Natalii i Cezarego, co pozwoliło jej odzyskać życiową stabilność. Z kolei Jaworski borykał się z kłopotami po nagłym odejściu najemcy, a ostatecznie pojawił się wraz z żoną na partyjce brydża u Wandy Marczak.

Barwy szczęścia. Afera w hotelu Bruna! Ukryje przed Justinem zyski z tej imprezy

Streszczenie odcinka 3360. Konflikt Weroniki i Kornela

Weronika decyduje się na publikację wnikliwego materiału o kryzysie opioidowym na łamach prestiżowego miesięcznika. Ten stanowczy krok wywołuje potężne starcie z Kornelem wewnątrz redakcji "Szoku". W innym wątku Marcin usilnie przekonuje Darka do wznowienia treningów w klubie, a ponadto wychodzi z cenną inicjatywą stworzenia stypendium upamiętniającego zmarłego Karola. Jaworski robi wszystko, by namówić Janickiego do pozostania na stanowisku szefa wspólnoty mieszkaniowej. Na rynku nieruchomości prężnie działają Rawiczowa i Małgorzata, które zajmują się zbyciem posiadłości Natalii i Cezarego. W tym trudnym zadaniu decydują się wykorzystać nietypowe wsparcie Tolka, który dysponuje sporymi zdolnościami aktorskimi.

Kiedy oglądać nowy odcinek w TVP2?

Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Premiera 3360. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 16 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy z różnych przyczyn przegapią telewizyjną emisję, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie. Wszystkie dotychczasowe i premierowe epizody są udostępniane na bieżąco za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym są Barwy szczęścia? Pełna obsada serialu

"Barwy szczęścia" to format, który znacząco wykracza poza ramy klasycznej telenoweli. Twórcy od lat ukazują wierny obraz współczesnego polskiego społeczeństwa, nie uciekając od trudnych zagadnień, takich jak spory w rodzinie, akceptacja inności czy wstrząsający problem przemocy. Wydarzenia toczące się na ulicy Zacisznej oraz osiedlu "Pod Sosnami" sprawiają, że odbiorcy z łatwością utożsamiają się z postaciami, wspólnie z nimi przeżywając życiowe wzloty i upadki. Obecny sezon telewizyjny obfituje w nieoczekiwane zwroty akcji, które z pewnością dostarczą fanom wielu skrajnych emocji. W obsadzie popularnego serialu znajdują się między innymi:

Jasper Sołtysiewicz w roli Justina Skotnickiego,

Adrianna Biedrzyńska kreująca postać Małgorzaty Zwoleńskiej,

Anna Mrozowska wcielająca się w Renatę,

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak,

Elżbieta Romanowska grająca Aldonę Grzelak,

Jacek Rozenek w roli Artura Chowańskiego,

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak,

Karolina Chapko jako Dominika Kowalska,

Katarzyna Glinka wcielająca się w Kasię Górkę,

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski,

Lesław Żurek w roli Bruna Stańskiego,

Marcin Perchuć kreujący postać Marka Złotego,

Marek Siudym jako Anatol Koszyk,

Marieta Żukowska w roli Bożeny Wiśniewskiej,

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski,

Stanisława Celińska wcielająca się w Amelię Wiśniewską,

Wiktoria Gąsiewska grająca Oliwię Zbrowską,

Zbigniew Buczkowski w roli Zdzisława Cieślaka.