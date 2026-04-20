"Panna młoda": streszczenie odcinka 80

W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" działo się naprawdę sporo, a atmosfera między bohaterami stawała się coraz bardziej gęsta. Cihan ostatecznie zdecydował się na radykalny ruch i zerwał wszystkie umowy z Nusretem, co definitywnie zakończyło ich dotychczasową współpracę. Na szczęście pojawiły się też dobre wieści od lekarza, który potwierdził, że Cemil powoli wracał już do pełni sił. W tym samym czasie przytłoczona swoją sytuacją Yonca podjęła dramatyczną decyzję o aborcji, jednak Beyza szybko przedstawiła jej szokujący i ryzykowny plan związany z ciążą. Na sam koniec Cemil odnalazł Cihana, aby osobiście podziękować mu za pomoc udzieloną w najtrudniejszych chwilach. Czego zatem można spodziewać się w kolejnej odsłonie tej historii?

"Panna młoda" odc. 80 - streszczenie

W 80. odcinku serialu "Panna młoda" Yonca podejmuje ważną decyzję i przyjmuje propozycję, którą złożył jej Nusret. Tymczasem Mukadder zaczyna coraz mocniej naciskać na Hancer w kwestii zażywania pigułek antykoncepcyjnych. Derya stara się pomóc dziewczynie zrozumieć sytuację i wyjaśnia jej, co dokładnie miały znaczyć słowa wypowiedziane wcześniej przez Cihana. Mimo szczerych starań Hancer o zachowanie miłej atmosfery, wspólne śniadanie w gronie rodziny przebiega w bardzo chłodny i nieprzyjemny sposób. W tym samym czasie Melih planuje miłą niespodziankę dla Mine i organizuje dla niej romantyczny biwak na łonie natury.

"Panna młoda" odc. 80 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

80. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany 25 kwietnia 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to produkcja, która szybko zyskała popularność dzięki poruszającej historii Hancer i Cihana. Główna bohaterka to odważna sierota, która dla ratowania chorego brata decyduje się na małżeństwo aranżowane przez bogatą rodzinę. Życie w rezydencji Develioglu okazuje się dla niej prawdziwym wyzwaniem, szczególnie ze względu na obecność byłej żony jej męża. To klasyczna opowieść, w której tradycyjne wartości ścierają się z nowoczesnymi uczuciami i trudnymi wyborami życiowymi. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)