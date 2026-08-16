Ostatnie odcinki „Panny młodej” kręciły się wokół konsekwencji nocnego powrotu Hancer. Hancer spóźniła się na ostatni autobus, więc Cihan odwiózł ją do domu swoim autem. Ten przejazd uruchomił falę plotek. Wieści szybko dotarły do reszty domowników i tylko dolały oliwy do ognia. W tym czasie Derya wykorzystała to, co wie, i zaczęła szantażować Mukadder, żeby ugrać coś dla siebie. A Engin nie odstępował Sili na krok i wspierał ją w trudnych chwilach w szpitalu. Na koniec Nusret zażądała głosowania, które ma wyłonić nowe władze fundacji. To postawiło wszystkich na baczność. Jak to wszystko odbije się na kolejnych wydarzeniach?

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"Panna młoda" odc. 179 - streszczenie

W 179. odcinku dzieje się coś niepokojącego. Sila nagle znika ze szpitala i nikomu nie mówi, dokąd idzie. Tymczasem Beyza chce umocnić swoją pozycję i namawia Sinem, żeby poparła ją w wyborach na przewodniczącą fundacji. Engin cały czas próbuje wpłynąć na Hancer i przekonać ją, żeby zmieniła decyzję. W rezydencji robi się coraz bardziej napięto, bo Derya coraz mocniej naciska na Mukadder i domaga się konkretnych ustępstw. To wszystko sprawia, że Cihan w końcu traci cierpliwość i stawia Hancer twarde ultimatum. Tym razem nie będzie już łatwo się z tego wycofać.

"Panna młoda" odc. 179 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz perypetie Hancer i Cihana, zarezerwuj sobie czas po południu. Serial leci w dni powszednie i ma stałe grono widzów, którzy lubią tureckie seriale obyczajowe. Odcinek zobaczysz w TVP2 w zwykłym paśmie emisji. Premiera odcinka jest zaplanowana na 24 sierpnia 2026 roku. Odcinek TVP2 pokaże o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” opowiada o Hancer, młodej kobiecie, którą życie zmusza do trudnych wyborów. Żeby opłacić bratu kosztowne leczenie, zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny. Ich relacja zaczyna się jako chłodny układ, ale z czasem przeradza się w uczucie. To komplikuje plany matki Cihana i jego byłej żony. To historia o starciu tradycji z potrzebą miłości, rozgrywająca się w luksusowej rezydencji. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)