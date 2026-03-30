Panna młoda, odcinek 77: Niespodzianka Cihana dla Hancer po wspólnej nocy! Ich śladem podąża wściekła Mukkader - ZDJĘCIA

Co się wydarzy w 77 odcinku telenoweli "Panna młoda" między Hancer i Cihanem?

Pierwsza noc Hancer i Cihana otworzy kolejny rozdział historii ich miłości i już w 77 odcinku serialu "Panna młoda" oboje zdadzą sobie sprawę, że zbyt długo opierali się temu uczuciu. O poranku mężczyzna przez krótki czas będzie wpatrywał się w śpiącą żonę, nie wierząc w swoje szczęście. Po tym, jak w końcu skonsumowali małżeństwo, Develioglu będzie niemal pewny, że już nikt i nic ich nie rozdzieli. Nic bardziej mylnego, bo w pobliżu wciąż bowiem czai się jego matka, zdolna do każdej podłości Mukkader.Zobacz też: Panna młoda, odcinek 76: Wspólna noc Hancer i Cihana. Najpierw mąż ją odtrąci, a potem będzie ich pierwszy raz. Te sceny rozpalą wyobraźnię

Romantyczna randka Hancer i Cihana nad morzem w 77 odcinku "Panna młoda"

Póki co Cihan w 77 odcinku telenoweli "Panna młoda" znajdzie jednak sposób, żeby nawet ona nie zakłóciła im miłosnej sielanki. Właśnie dlatego, z pomocą gosposi Fadime, zabierze Hancer z dala od rezydencji, intryg Mukkader, dla której liczy się tylko to, żeby synowa urodziła dziedzica rodu Develioglu. Zakochani pojadą nad morze, w ustronne miejsce na plaży, gdzie na Hancer będzie czekała niespodzianka od Cihana. Tylko przez krótką chwilę Fadime z nimi zostanie. Widząc, jak bardzo są w siebie wpatrzeni, zostawi małżonków samych, aby mogli się nacieszyć romantyczną randką.

Mukkader będzie śledziła Cihana i Hancer w 77 odcinku "Panna młoda"

Nie wiedzieć skąd, nagle w 77 odcinku serialu "Panna młoda" pojawi się tam także Mukkader! Kipiąca jadem i wściekłością matka Cihana nie ośmieli się zniszczyć jego szczęścia z Hancer, ale będzie bacznie przyglądać się znienawidzonej synowej. Planując kolejny ruch, aby się pozbyć Hancer raz na zawsze.

Ile odcinków ma turecka "Panna młoda"?

"Panna młoda" okazała się ogromnym sukcesem w Turcji, co zaowocowało produkcją aż trzech sezonów. Liczba wyemitowanych odcinków przekroczyła już 390, a twórcy wciąż pracują nad nowymi. W Polsce stacja telewizyjna zaplanowała na razie emisję dwóch pierwszych sezonów, co daje łącznie 320 odcinków pełnych emocji i zwrotów akcji.