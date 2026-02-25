Spis treści
- „Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 364
- „Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 365
- „Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 366
- „Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 367
- „Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 368
- "Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
- "Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
W poprzednich odcinkach (360-363) Gozde zmusiła Songul do wyprowadzki z farmy i knuła plan, by odebrać Zeynep Halila. Halil z żoną planowali wyjazd do Francji, a Zeynep poprosiła matkę, by opiekowała się babcią podczas jej nieobecności. Songul próbowała odzyskać skradziony naszyjnik i połączyła siły z Gozde, chcąc zwabić Zeynep do lasu. Zeynep podejrzewała Gozde i poprosiła Hakana, by sprawdził jej intencje. Doszło do konfrontacji i szarpaniny, po czym Gozde uciekła. Selma i Eren wyjaśnili sobie nieporozumienia i przyjęli ofertę pracy w Australii. Spotkanie Zeynep z Gozde w lesie skończyło się tragicznie – Gozde została ranna, a Zeynep oskarżono o jej śmierć. Halil starał się ratować żonę, a Eren odkrył kolejne rodzinne tajemnice, m.in. że Okkes wcale nie wyjechał z Antep.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 364
Halil celowo trafia do aresztu, by dotrzymać obietnicy i być przy Zeynep podczas burzy. Hakan namierza Fikreta, gdy ten próbuje sprzedaż biżuterię Songul. Łapią go i przekazują policji. Zeynep odzyskuje wolność po zeznaniach Fikreta. Songul jest poszukiwana i wałęsa się po ulicach, szukając jedzenia w śmietnikach. Zeynep zaczyna podejrzewać, że jest w ciąży. Songul poprzysięga jej zemstę.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 365
Zeynep dowiaduje się, że jest w ciąży. Dziewczyna zostaje porwana na zlecenie Songul. Halil rozpoczyna poszukiwania żony. Songul w trakcie rozmowy telefonicznej informuje siostrzeńca o ciąży Zeynep. Ranna Zeynep próbuje pomóc Halilowi.
„Wichrowe wzgórze” - streszczenie odcinka 366
Halil desperacko próbuje dotrzeć do osłabionej Zeynep. Songul szantażem zmusza Arzu do kradzieży biżuterii. Prawda o zbrodniach Songul zaczyna wychodzić na jaw. Zeynep, przekonana, że nie przeżyje, żegna się z mężem. Songul znajduje sposób, by zatrzymać Halila.
„Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 367
Kumru wysyła Umutowi wiadomość z wyznaniem miłości. Eren dowiaduje się, że właściciel domu, w którym mieszkają, chce go sprzedać. Halil oddaje krew w szpitalu. Lekarze ratują Zeynep i nienarodzone dziecko. Arzu demaskuje Songul. Muzaffer uważa, że Halil jest winny śmierci jego córki.
„Wichrowe wzgórze” streszczenie odcinka 368
Zeynep martwi się brakiem apetytu i konsultuje to z mężem, podczas gdy Halil, Tekin i Hakan odczuwają ulgę, że niczego nie usłyszała. Halil z narastającym stresem planuje odzyskać kontrolę nad sprawą pożaru i odnaleźć Koraya, grożącego ich bezpieczeństwu i finansom. W międzyczasie Halil spełnia zachcianki ciężarnej Zeynep i wyrusza z nią na grzybobranie, gdzie spotykają Merve i Cemila. Między nimi narasta napięcie, aż Cemil wyznaje Merve miłość, pozostawiając ją zaskoczoną i bez słowa, podczas gdy las wokół wydaje się wstrzymać oddech.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna dawka emocji czeka na widzów w odcinkach 364-368, które zostaną wyemitowane w dniach 23-27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
- odc. 364 - poniedziałek, 23 lutego
- odc. 365 - wtorek, 24 lutego
- odc. 366 - środa, 25 lutego
- odc. 367 - czwartek, 26 lutego
- odc. 368 - piątek, 27 lutego
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Wichrowe wzgórze" - kto jest kim w tureckim serialu? Aktorzy i bohaterowie