"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3382

Wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" nabrały ostatnio tempa, rzucając na bohaterów cienie trudnej przeszłości oraz niebezpieczne wyzwania. Podczas osiemnastych urodzin Ewy atmosfera stała się gęsta, ponieważ Romeo nie potrafił ukryć zazdrości o jej bliską relację z Aleksem. Równolegle Broda starał się poznać tożsamość swojego ojca, lecz prawda o postępowaniu jego matki okazała się wyjątkowo trudna do zaakceptowania. Mężczyzna odkrył, że kobieta przed laty przyjęła pieniądze w zamian za obietnicę wyjazdu oraz całkowite zerwanie wszelkich więzi rodzinnych. Prawdziwy strach padł jednak na Aldonę i Borysa, gdy w partii suszonych grzybów odkryli trujące lisówki, które zdążyły już częściowo trafić do pana Bogumiła. Czego zatem można spodziewać się po tak dramatycznym obrocie spraw?
"Barwy szczęścia" odc. 3382 - streszczenie
Przed planowaną przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych Bruno Stański próbuje namówić Justina, aby ten przekazał swoje dotychczasowe obowiązki Kajtkowi. W zamian za taką zmianę chłopak ma otrzymać od szefa wysoką premię finansową. W tym samym czasie Różańska planuje kolejną intrygę, o której Bruno nie ma pojęcia. Agata zmaga się z naciskami ze strony Wilka w kwestii zakupu nieruchomości, a Lucyna dodatkowo podsyca jej konflikt z Hubertem. Sytuacja komplikuje się także w piwnicy domu Pyrków, gdzie dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard. Choć Joanna uważa, że winny jest Emil, chłopiec stanowczo odcina się od tych oskarżeń. Z kolei Aldona i Borys muszą tłumaczyć się przed kontrolą z sanepidu po tym, jak jeden z ich klientów zatruł się grzybami.
"Barwy szczęścia" odc. 3382 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwój wątku związanego z hotelem oraz problemami w rodzinie Pyrków. Każdy nowy odcinek przynosi odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między mieszkańcami ulicy Zacisznej. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w poniedziałkowy wieczór. Produkcja jest emitowana regularnie, dając możliwość obserwowania dalszych perypetii ulubionych postaci. Najnowszy odcinek numer 3382 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 18 maja 2026 o godzinie 20:05 na kanale TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to serial, który towarzyszy nam już od wielu lat i wciąż potrafi zaciekawić codziennymi wątkami obyczajowymi. Opowieści o rodzinach Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków pokazują życie w sposób, który jest bliski wielu osobom. Akcja skupia się na mieszkańcach warszawskiego osiedla Pod Sosnami i ich zmaganiach z różnymi trudnościami. To jedna z najpopularniejszych produkcji telewizyjnych w kraju, gromadząca przed ekranami liczną widownię. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)