"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3382

Wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" nabrały ostatnio tempa, rzucając na bohaterów cienie trudnej przeszłości oraz niebezpieczne wyzwania. Podczas osiemnastych urodzin Ewy atmosfera stała się gęsta, ponieważ Romeo nie potrafił ukryć zazdrości o jej bliską relację z Aleksem. Równolegle Broda starał się poznać tożsamość swojego ojca, lecz prawda o postępowaniu jego matki okazała się wyjątkowo trudna do zaakceptowania. Mężczyzna odkrył, że kobieta przed laty przyjęła pieniądze w zamian za obietnicę wyjazdu oraz całkowite zerwanie wszelkich więzi rodzinnych. Prawdziwy strach padł jednak na Aldonę i Borysa, gdy w partii suszonych grzybów odkryli trujące lisówki, które zdążyły już częściowo trafić do pana Bogumiła. Czego zatem można spodziewać się po tak dramatycznym obrocie spraw?

"Barwy szczęścia" odc. 3382 - streszczenie

Przed planowaną przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych Bruno Stański próbuje namówić Justina, aby ten przekazał swoje dotychczasowe obowiązki Kajtkowi. W zamian za taką zmianę chłopak ma otrzymać od szefa wysoką premię finansową. W tym samym czasie Różańska planuje kolejną intrygę, o której Bruno nie ma pojęcia. Agata zmaga się z naciskami ze strony Wilka w kwestii zakupu nieruchomości, a Lucyna dodatkowo podsyca jej konflikt z Hubertem. Sytuacja komplikuje się także w piwnicy domu Pyrków, gdzie dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard. Choć Joanna uważa, że winny jest Emil, chłopiec stanowczo odcina się od tych oskarżeń. Z kolei Aldona i Borys muszą tłumaczyć się przed kontrolą z sanepidu po tym, jak jeden z ich klientów zatruł się grzybami.

"Barwy szczęścia" odc. 3382 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwój wątku związanego z hotelem oraz problemami w rodzinie Pyrków. Każdy nowy odcinek przynosi odpowiedzi na pytania dotyczące skomplikowanych relacji między mieszkańcami ulicy Zacisznej. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w poniedziałkowy wieczór. Produkcja jest emitowana regularnie, dając możliwość obserwowania dalszych perypetii ulubionych postaci. Najnowszy odcinek numer 3382 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 18 maja 2026 o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który towarzyszy nam już od wielu lat i wciąż potrafi zaciekawić codziennymi wątkami obyczajowymi. Opowieści o rodzinach Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków pokazują życie w sposób, który jest bliski wielu osobom. Akcja skupia się na mieszkańcach warszawskiego osiedla Pod Sosnami i ich zmaganiach z różnymi trudnościami. To jedna z najpopularniejszych produkcji telewizyjnych w kraju, gromadząca przed ekranami liczną widownię. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)