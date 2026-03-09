M jak miłość, odcinek 1919: Nowy dyrektor kliniki wkracza do akcji. Aneta Chodakowska na celowniku Sowińskiego

M jak miłość odcinek 1919. Sowiński zarządza obowiązkowe szkolenia w klinice

1919. odcinek "M jak miłość" zadebiutuje na antenie stacji TVP2 dokładnie w poniedziałek 23 marca 2026 roku o godzinie 20.55. To właśnie wtedy Aneta po raz pierwszy skonfrontuje się z nowym zarządcą placówki. Mężczyzna błyskawicznie narzuci swoje porządki, reorganizując pracę oraz wymuszając na personelu udział w szkoleniach. Lekarka natychmiast potępi te innowacje, kompletnie ignorując twardy charakter przełożonego. Błyskawiczna wrogość ma jednak ogromne szanse na to, by z czasem wyewoluować w obopólne zaintrygowanie i fascynację.

Konflikt nabierze tempa, gdy do dyrektora dotrą plotki na temat jego metod zarządzania. Żona Olka, granego przez Maurycego Popiela, ostro skrytykuje te decyzje. Chodakowska wprost obwieści Teresie, nowej szefowej pielęgniarek, że narzucone zasady to bzdury i w ogóle jej nie pasują. Sowiński z pewnością nie przemilczy tych bezczelnych komentarzy, rozpoczynając ostre starcie na szpitalnych korytarzach.

Relacja Anety i Aleksandra w M jak miłość nabierze rumieńców. Dyrektor poskromi lekarkę?

Napięty początek tej nowej relacji z pewnością stanowi fundament pod znacznie dłuższą historię w nadchodzących tygodniach. Powszechna irytacja i początkowa niechęć mają wielką szansę przerodzić się w intrygujące zainteresowanie drugim człowiekiem. Sowiński udowodni swoją nieustępliwość, punktując zachowanie podwładnej i wydając jej surowe polecenia. Brutalne utarcie nosa pyskatej lekarce to sytuacja, do której Chodakowska w swoim życiu absolutnie nie przywykła.