La Promesa, odcinek 415: Ogromne pieniądze za jedno kłamstwo i sekretna randka, która kończy się katastrofą  [ZDJĘCIA]

W poprzednim odcinku (414) Manuel kazał Ablowi udawać współpracę z Jimeną, a Jana odrzuciła przeprosiny medyka. Salvador przeprosił don Romula, Catalina odwołała spotkanie z księdzem, a Jimena wypytywała Marię o sekretną kochankę męża.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 415

Rzekomo zakochany hrabia Ayala oraz zauroczona Margarita umawiają się po kryjomu na wspólny, romantyczny wyjazd do miasta, ignorując panujące wokół konwenanse towarzyskie. Margarita nie wie jednak, że Ayla podstępem próbuje się do niej zbliżyć, aby zemścić się za śmierć jego syna. Petra dowiedziała się o tym nikczemnym planie w 396 odcinku.

W tym samym czasie zdesperowana Jimena ponawia swoją agresywną próbę przekupstwa doktora Bueno i bez wahania oferuje mu ogromną sumę pieniędzy za wieczyste milczenie w sprawie jej sfingowanej ciąży.

Przerażony Lope dostaje niezwykle ostrą reprymendę od surowego szefa służby za swoje samowolne wyjście do miasta bez wymaganego pozwolenia.

W podziemiach don Rómulo wyjątkowo surowo traktuje ambitnego Salvadora, który wciąż desperacko chce awansować na pierwszego lokaja, z kolei schorowana córka kucharki Simony ponownie deklaruje chęć natychmiastowego odejścia z pracy, na co troskliwa gospodyni radzi jej działać znacznie ostrożniej.

Tymczasem owładnięta obsesją Jimena natarczywie wypytuje całą służbę o najbardziej prywatne sprawy Manuela, chcąc dowiedzieć się, kim jest kobieta, którą kocha jej mąż, aż wreszcie na sam koniec odnajduje w jego lotniczym hangarze szokujące fotografie, które całkowicie obnażają jego największą tajemnicę.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 415. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 19 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)