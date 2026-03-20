Kryzys w małżeństwie Rogowskich w "M jak miłość". Marysia wyczuje zdradę

"M jak miłość" odcinek 1920. Emisja 24 marca 2026 roku w TVP2

W nadchodzącym 1920. odcinku „M jak miłość” żona Artura będzie bacznie przyglądać się zachowaniu swojego partnera, mimo że opieka nad małym Antosiem pochłania niemal całą jej energię. Bohaterka odgrywana przez Małgorzatę Pieńkowską oficjalnie zapewni otoczenie o pełnym zaufaniu do męża, jednak wewnętrzny głos nie da jej spokoju. Lekarz zacznie zachowywać się w sposób wyraźnie zdystansowany, a jego uwaga będzie ewidentnie skupiona na sprawach niezwiązanych z życiem rodzinnym.

Rogowska z "M jak miłość" zacznie podejrzewać męża o zdradę

Kluczowym momentem w 1920. odcinku okażą się odwiedziny Judyty, która natychmiast zwróci uwagę na wyraźne wyczerpanie i niepokój swojej wieloletniej przyjaciółki. Postać kreowana przez Paulinę Chruściel zacznie zadawać niewygodne pytania dotyczące zachowania Artura, a następnie opowie o swoich spostrzeżeniach ze wspólnej pracy w klinice.

Tymczasem niewierny mąż spędzi czas w mieszkaniu Joanny, gdzie zaoferuje jej pomoc przy montażu domowego wyposażenia. Szybko wyjdzie na jaw, że mężczyzna wcale nie planuje prędkiego powrotu do własnej żony. Napięcie między medykami wzrośnie, a zadowolona z pomocy Dobrzańska wystąpi z propozycją wspólnego posiłku.

„- A może zostaniesz na kolacji? Przynajmniej tak się odwdzięczę - zaproponuje.”

„- Włoska kuchnia powiadasz? Uwielbiam - odpowie Artur, wyraźnie zaintrygowany.”

Relacja tej dwójki stanie się niezwykle napięta, a wspólnie spędzany czas niemal doprowadzi do namiętnego pocałunku. Romantyczną atmosferę brutalnie przerwie jednak nagły telefon od Hani.

„- Wujku, przyjedź do nas! Adam chyba zasłabł! - powie przerażona dziewczynka.”

Po tym alarmującym telefonie mężczyzna natychmiast wyjdzie z mieszkania Joanny, nie kryjąc przy tym sporego rozczarowania przerwaniem spotkania. Niewidzialna bariera między współpracownikami zostanie jednak dramatycznie naruszona. Jakiś czas później małżeństwo Rogowskich uda się z wizytą do Doroty i Bartka, gdzie Marysia podejmie rozpaczliwą próbę odbudowania zaufania. Niestety, nawet podczas tego wyjścia kobieta dostrzeże mentalną nieobecność partnera. Po przekroczeniu progu własnego domu sytuacja stanie się jeszcze bardziej nieznosna.

Bohaterka "M jak miłość" poczuje chłód ze strony Artura

Kobieta zamyśli się, stojąc samotnie przy oknie i wpatrując się w wieczorny mrok.

„- To był miły wieczór. Dawno nie wychodziliśmy nigdzie razem. Stęskniłam się za tobą, wiesz? - powie cicho.”

„- Ja za tobą też - odpowie Artur, ale jego ton zabrzmi nienaturalnie.”

Po tej krótkiej wymianie zdań Rogowska ostatecznie utwierdzi się w swoich mrocznych przeczuciach. Choć będzie starała się odrzucić najgorsze myśli, instynktownie poczuje powolny rozpad ich relacji. Wydarzenia z 1920. odcinka hitu Telewizji Polskiej udowodnią, że mroczny sekret Artura dopiero zaczyna nabierać kształtów, a jego żona jako pierwsza dostrzeże nadciągającą nad ich wspólną przyszłość katastrofę.