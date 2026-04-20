Hotel Paradise: Darek z immunitetem ustawi Rajskie Rozdanie? Widzowie wyłapali błąd montażu

Hotel Paradise: Błąd montażu z Edytą Zając zdradza, kto wyciągnie immunitet?

W ostatnim odcinku „Hotelu Paradise” debiutujący Darek otrzymał szansę na specjalne wsparcie. Mężczyzna musiał wytypować jedną z trzech skrzynek. W ich wnętrzu ukryto blokadę pary, pustkę lub immunitet. Uczestnik ostatecznie postawił na środkowy pojemnik, a widzowie błyskawicznie połączyli fakty. Na wcześniejszych ujęciach pokazano bowiem, jak prowadząca Edyta Zając chowa nietykalność dokładnie do tej centralnej skrzyneczki. Dla wielu fanów to jasny sygnał, że mężczyzna przed Rajskim Rozdaniem zyska ogromną władzę.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy produkcja faktycznie zaliczyła taką wpadkę, czy to jedynie zbieg okoliczności. Skrzyneczki mogły zostać przecież przed wyborem dokładnie przetasowane, więc to, co znajduje się w ich środku, absolutnie nie jest jeszcze w pełni przesądzone.

Darek namiesza na Rajskim Rozdaniu w "Hotelu Paradise"? Bartek w niebezpieczeństwie

Posiadając immunitet, Darek prawdopodobnie i tak podejdzie do Roksany. W jego aktualnej parze z Oliwką pojawiły się poważne zgrzyty, a 19-latka zrobiła na nim doskonałe wrażenie. Roksi także wydaje się bardzo zadowolona z takiego obrotu spraw. Z drugiej strony mężczyzna może celowo namieszać, aby uratować Bartka. Grupa podejrzewa bowiem, że Marta wytypuje ostatecznie Tobiasza, przez co Bartek opuści program. Jakie decyzje zapadną? Tego dowiemy się już niebawem.

Emisja programu "Hotel Paradise". Kiedy i gdzie oglądać show TVN7?

Odcinki „Hotelu Paradise” transmitowane są od poniedziałku do czwartku punktualnie o 20:00. Show można na bieżąco oglądać na antenie TVN7, a najnowsze epizody udostępniono również w serwisach streamingowych Max oraz Player.

