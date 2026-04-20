Barwy szczęścia: Daniel posuwa się za daleko w wychowaniu Emila. Odetnie go od przyjaciół?

Barwy szczęścia odcinek 3373: Próba odcięcia od znajomych

W 3373. epizodzie „Barw szczęścia” Daniel skoncentruje się na rozmowie ze swoim synem, Emilem, podczas której postara się narzucić mu własny system wartości. Mężczyzna stwierdzi, że chłopiec musi dojrzeć i zacząć podejmować twarde decyzje, co w jego przekonaniu równa się z ograniczeniem relacji z rówieśnikami. Właśnie z tego powodu doradzi synowi zerwanie przyjaźni, które według niego wpływają na chłopca negatywnie. Czy taka postawa ojca jest właściwa?

Konflikt z Asią i Hubertem przybiera na sile

Tego rodzaju zachowanie jedynie zintensyfikuje spór z Asią i Hubertem, którzy już wcześniej z dużą dawką niepokoju przyglądali się postępowaniu Daniela. Jego ponowne pojawienie się w życiu rodziny po upływie lat, a także coraz odważniejsze ingerowanie w kwestie wychowawcze Emila, powodują, że stres między dorosłymi nieustannie rośnie. Sokalskiej zupełnie nie odpowiada, że Daniel kładzie nacisk na typowo męskie aktywności z synem, próbując uczyć go strzelectwa czy bycia twardzielem. Niestety sytuacja zajdzie tak daleko, że mężczyzna zacznie decydować o tym, z kim Emil może się przyjaźnić.

Czy nowa znajomość zmieni Daniela?

Spory wpływ na rozwój wydarzeń będą miały również święta w domu Pyrków, co fani zobaczą w nadchodzących odsłonach „Barw szczęścia”. Były partner Asi otrzyma zaproszenie na kolację wigilijną, co może zaowocować ogromnymi nerwami. Dla kobiety cała ta sytuacja będzie coraz trudniejsza do zniesienia. Ze względu na postępowanie Daniela wobec Emila, Asia nie zamierza już dłużej milczeć i postanowi zareagować, bojąc się, że wpływ ojca na syna może wymknąć się spod kontroli. Istnieje szansa, że wkrótce dojdzie do przełomu, ponieważ w 3373. odcinku serialu Daniel zacznie flirtować z recepcjonistką Julią (Małgorzata Kozłowska). Być może to właśnie ta kobieta zmieni jego podejście do wielu spraw.

