Finał sezonu "M jak miłość". Padnie strzał przed domem Mikołaja. Natalka zginie z rąk jego byłej kochanki?

„M jak miłość" odcinek 1936. Emisja w poniedziałek 25 maja 2026 roku na antenie TVP2

Widzowie telewizyjnej Dwójki zobaczą wkrótce finałowy 1936 odcinek serialu „M jak miłość", gdzie Lipiński zaproponuje Mostowiakowej prywatne spotkanie. Dyrektor szkoły zupełnie nie zorientuje się, że ich rozmowę potajemnie podsłuchuje Daria. Zazdrosna kobieta już wcześniej zniszczy auto mężczyzny, co skłoni go do wezwania policji. Po przeanalizowaniu nagrań Mikołaj odstąpi od oskarżeń i wyjaśni Natalce zawiłości ich znajomości.

Interwencja policjantki w 1936 odcinku „M jak miłość" pozwoli Lipińskiemu choć na moment oderwać myśli od eks. Mężczyzna uzna, że chce podziękować funkcjonariuszce za duże wsparcie i zaplanuje schadzkę u siebie. Sytuacja nabierze mrocznego obrotu, gdyż Daria nadal będzie bardzo groźna.

- W życiu prywatnym, gdzie pojawiają się emocje nie do końca jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co nas spotyka i nad sobą samym... Uczucia są często silniejsze od naszej logiki, ale jak mamy jakieś nie pozałatwiane sprawy, to one do nas za wrócą. Lekcja z tego płynąca, żeby sprawy załatwiać, zamykać jakieś etapy w swoim życiu, jeśli chcemy iść dalej – przyznał Mateusz Kościukiewicz w programie „Kulisy M jak miłość".

Natalka będzie walczyć o życie w 1936 odcinku „M jak miłość" przed przerwą wakacyjną

W scenariuszu 1936 odcinka „M jak miłość" policjantka zdecyduje się odwiedzić dyrektora. Mostowiakowa będzie miała pełną świadomość, że Daria będzie stanowić dla nich obojga spore ryzyko. Mimo to wejdzie na posesję i niespodziewanie stanie przed lufą nabitego pistoletu.

- Natalia z jednej strony podchodzi do Mikołaja z czystą kartą, a z drugiej strony to, że jest Daria zaangażowana sprawia, że sprawa robi się bardziej skomplikowana, bardziej poważna – przyznała Dominika Suchecka w „Kulisach M jak miłość".

Finałowy 1936 odcinek „M jak miłość" zszokuje widzów. Policjantka wprawdzie powali napastniczkę na ziemię i wezwie posiłki, jednak Daria niespodziewanie wyrwie się z jej uścisku. Zdesperowana kobieta obróci sytuację na swoją korzyść, a bezbronna Mostowiakowa znajdzie się w matni.

- Obezwładniłam uzbrojoną napastniczkę. Silnie potrzebuję wsparcia – zaalarmuje kolegów Natalka.

Finał sezonu „M jak miłość". Mikołaj świadkiem koszmaru przed własnym domem

Zwieńczenie sezonu w 1936 odcinku „M jak miłość" przyniesie mroczny dramat. Zaniepokojony hałasami Mikołaj wyjdzie przed dom i ujrzy zaciętą walkę zszokowanych kobiet. Sparaliżowany strachem mężczyzna nie zdąży wykonać ruchu, bo ułamek sekundy później z pistoletu padnie głośny strzał.

Jak zakończy się 1936 odcinek „M jak miłość" przed przerwą? Czy Daria pociągnie za spust i odbierze życie policjantce na oczach ukochanego? A może to sama napastniczka odniesie rany? Produkcja stacji obiecuje, że prawda wyjdzie na jaw wkrótce!