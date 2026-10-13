Dziedzictwo, odcinek 1050: Milion dolarów za Pelin! Poyraz stanie przed trudnym wyborem [ZDJĘCIA]

Poyraz dostanie milion dolarów za Pelin w 1050. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz znajdzie się w sytuacji, w której trudno będzie mu pozostać obojętnym. Brat Pelin zaoferuje mu milion dolarów za wydanie kobiety. Nie będzie to jednak zwykła propozycja, ponieważ Pelin od kilku odcinków ukrywa się właśnie u Poyraza, obawiając się swojego przyrodniego brata. W 1047. odcinku „Dziedzictwa” Pelin pojawiła się u dawnej miłości i poprosiła go o pomoc. Wyjaśniła, że Atakan chce ją ubezwłasnowolnić, aby przejąć odziedziczony przez nią majątek. Poyraz zdecydował się ją chronić, mimo że jej obecność wywołała niepokój Nany.

W 1050. odcinku „Dziedzictwa” sprawa przybierze jednak inny obrót. Milion dolarów może sprawić, że decyzja Poyraza stanie się jeszcze trudniejsza. Mężczyzna będzie musiał zmierzyć się nie tylko z żądaniami Atakana, ale także z odpowiedzialnością za los Pelin.

Romantyczna niespodzianka Poyraza w 1050. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz będzie chciał zrobić coś wyjątkowego dla Nany. Przygotuje dla niej romantyczną niespodziankę, jednak żona odbierze jego zamiary zupełnie inaczej. Nana pomyśli, że Poyraz szykuje prezent dla Pelin. Jej reakcja będzie zrozumiała, ponieważ obecność dawnej ukochanej męża od początku czasu budzi w niej zazdrość. W 1049. odcinku „Dziedzictwa” Nana nadal z trudem ukrywała niepokój związany z tym, że Pelin mieszka pod jednym dachem z nią i Poyrazem. Pelin jednak zrozumie, że dawne uczucie na zawsze wygasło i nie ma szans u Poyraza.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1050

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1050. zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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