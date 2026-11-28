"M jak miłość", odcinek 1965. Kasia w Bratysławie wciąż będzie obawiać się Mariusza

W 1965 odcinku „M jak miłość” Kasia (Paulina Lasota) razem z Zosią (Oliwia Zygier) przebywać będą już w Bratysławie, jednak kobieta nie poczuje się tam bezpiecznie. Sanocka doskonale zda sobie sprawę, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie przestanie ich szukać. Obawy te potęguje fakt, że wcześniej mąż zdołał już wytropić je w hostelu w Pruszkowie, co oznacza, że będzie mogł odnaleźć zbiegłe również na Słowacji.

W zorganizowaniu nowego mieszkania w Bratysławie lekarce pomoże jej koleżanka ze studiów, Danka (Anna Bieżyńska). W 1965 odcinku „M jak miłość” przy znajomej Kasia postara się zachować pozory spokoju, lecz zaraz po jej wyjściu ponownie ogarnie ją silny niepokój. Dręczące kobietę złe przeczucia okażą się w pełni uzasadnione, gdyż jeszcze nie będzie świadoma, że Sanocki wie już wszystko.

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Mariusz odkryje prawdę o ojcostwie Zosi. Włamanie do domu Jakuba w 1965 odcinku „M jak miłość”

W 1965 odcinku „M jak miłość” zdesperowany Mariusz, któremu Kasia i Zosia uciekły w Pruszkowie w ostatniej chwili, nie będzie zamierzał odpuścić. Aby je odnaleźć, mężczyzna włamie się do domu Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i otworzy sejf Karskiego. Zabierze z niego list od swojej żony, wizytówkę z jej nowym adresem oraz broń należącą do jej byłego męża.

Sanocki przeczyta zabrany list i w 1966 odcinku „M jak miłość” postanowi dopaść Kasię, aby ją zabić, a także uprowadzić dziecko. W tym samym czasie Chodakowscy wyjawią wreszcie Jakubowi, że to on jest ojcem Zosi, a nie Mariusz. Po tej wiadomości zarówno Karski, jak i Sanocki wyruszą w drogę do Bratysławy.

"M jak miłość", odcinek 1966. Mariusz postrzeli Kasię i porwie Zosię

W 1966 odcinku „M jak miłość” Mariusz dotrze do nowego mieszkania żony szybciej niż Jakub, któremu w pościgu towarzyszyć będą Olek (Maurycy Popiel) oraz Aneta (Ilona Janyst). Zanim Karski i Chodakowscy pojawią się na miejscu, Sanocki postrzeli Kasię, a Zosi najpewniej już przy niej nie będzie.

Przybyli na miejsce Jakub, Olek i Aneta natychmiast ruszą Sanockiej na ratunek. W 1966 odcinku „M jak miłość” kobiecie nie uda się już uciec przed mężem, a jej wcześniejsze obawy się potwierdzą. Karski boleśnie przekona się o tym, wspominając moment, w którym była żona przekazała mu kopertę z listem, znajdującą się teraz w rękach Mariusza.

Kiedy oglądać 1965 odcinek „M jak miłość”?

Emisja 1965 odcinka serialu „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie TVP2.